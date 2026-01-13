Un hombre de 54 años resultó herido grave tras quedar atrapado por la zorra del camión con el que trabajaba

Un hombre resultó herido grave tras un siniestro laboral con un camión que ocurrió en la noche del lunes, en el kilómetro 47 de la ruta 26, en Cerro Largo.

La información policial indica que la víctima de 54 años estaba trabajando con un camión de carga y al hacerle señal a otra persona para que circulara, fue apretado por la zorra por acople a la altura del pecho.

Tras el siniestro, perdió el conocimiento en dos ocasiones, una en el momento del hecho y luego al ser trasladado a Melo, donde permanece internado en centro asistencial.

