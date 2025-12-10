Un hombre de 54 años fue condenado por abuso sexual contra su hija de 9 años en su casa en Minas

Un hombre de 54 años fue condenado por reiterados delitos de abuso sexual agravados contra su hija de 9 años en Lavalleja.

El caso fue denunciado al Servicio 911 y la operadora debió contener a la denunciante. Al tiempo que varios móviles policiales fueron enviados al domicilio en Minas donde ocurrió el hecho. El abusador fue detenido en el lugar y personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena en busca de pruebas.

Tras ser sometido a la Justicia, se dispuso la condena del hombre, de iniciales C.M.V.A., quien deberá cumplir una pena de seis años de cárcel. Además, perderá el ejercicio de la patria potestad o guarda e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud, sanitarias, docentes, académicas y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia por 10 años.

Además, se lo inhabilitará para cargos, oficios públicos, derechos políticos, ejercicio de profesiones académicas e incapacidad para administrar bienes. También, una reparación patrimonial equivalente a 12 ingresos mensuales del condenado o en su defecto 12 salarios mínimos.

El condenado pasará a integrar el Registro nacional de violadores y abusadores sexuales, debiéndose realizar los exámenes respectivos a fin de su identificación genética para su inclusión en el registro nacional de huellas genéticas.