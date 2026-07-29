Un hombre de 52 años ingresó con dos machetes a una comisaría y fue reducido por los policías; quedó registrado

El hecho ocurrió el lunes y quedó registrado en un video que muestra al hombre ingresar, caminar por un pasillo, entrar a una oficina y luego cuando los efectivos lograron reducirlo y detenerlo.

El hombre, que tiene 52 años y es cubano, fue puesto en libertad. Fuentes de Fiscalía indicaron que se trata de una persona con problemas de salud mental, que por ingesta de alcohol se descompensó e ingresó con las armas, pero que no lesionó a ninguna persona ni ocasionó daños, por lo que quedó libre.