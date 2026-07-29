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SECCIONAL 17

Un hombre de 52 años ingresó con dos machetes a una comisaría y fue reducido por los policías; quedó registrado

El hombre fue reducido y detenido por los efectivos, y luego puesto en libertad. Ocurrió en el barrio Casavalle, en la Seccional 17 de Montevideo.

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Un hombre ingresó con dos machetes a la comisaría 17 de Montevideo, en el barrio Casavalle.

El hecho ocurrió el lunes y quedó registrado en un video que muestra al hombre ingresar, caminar por un pasillo, entrar a una oficina y luego cuando los efectivos lograron reducirlo y detenerlo.

El hombre, que tiene 52 años y es cubano, fue puesto en libertad. Fuentes de Fiscalía indicaron que se trata de una persona con problemas de salud mental, que por ingesta de alcohol se descompensó e ingresó con las armas, pero que no lesionó a ninguna persona ni ocasionó daños, por lo que quedó libre.

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