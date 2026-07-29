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LUNES 8 DE MARZO

Justicia argentina confirmó juicio de Pablo Laurta, el uruguayo presunto autor de tres homicidios

La Fiscalía de Concordia ordenó ahora la pericia de los dispositivos electrónicos incautados, para buscar comunicaciones que aporten datos a la causa.

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La Justicia argentina fijó el 8 de marzo como fecha para el juicio oral del uruguayo pablo Rodríguez Laurta, presunto autor de tres homicidios en octubre del año pasado.

Laurta está acusado de matar a su expareja, Luna Giardina, y a su exsuegra, Mariela Zamudio, el sábado 11 de octubre de 2025.

Según la reconstrucción judicial, ese día Laurta ingresó a la vivienda de su expareja en Córdoba. Primero se encontró con su exsuegra en el patio y le disparó. Luego entró a la casa y mató también a la madre de su hijo.

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El niño, de corta edad, estaba en la vivienda al momento del doble femicidio. Una vez consumado el ataque, el uruguayo tomó al menor, salió de la casa y subió a un taxi para huir. La Policía lo detuvo al día siguiente escondido con el niño en un hotel de Gualeguaychú, en Entre Ríos.

Días antes del doble femicidio, Laurta había contratado a un chofer para que lo trasladara los 600 kilómetros entre Entre Ríos y Córdoba. Durante el viaje, tomó el control del vehículo y, al llegar a destino, lo prendió fuego con el conductor adentro.

La víctima era el remisero Martín Palacio, de 49 años. Su cuerpo fue hallado desmembrado en una ruta de Entre Ríos, y los peritos confirmaron que tenía un disparo en la frente.

La causa fue elevada a juicio por el fiscal Gerardo Reyes, quien llevó adelante la investigación.

Además del juicio en Córdoba, el uruguayo sigue imputado en Entre Ríos por el crimen del remisero.

La Fiscalía de Concordia ordenó ahora la pericia de los dispositivos electrónicos incautados, para buscar comunicaciones que aporten datos a la causa.

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