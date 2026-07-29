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SAN JUAN

Siete muertos en accidente de helicóptero de lucha contra incendios forestales en Argentina

El helicóptero estaba siendo utilizado para una capacitación en San Juan y tenía como destino la vecina provincia de La Rioja para colaborar en el control de un incendio forestal.

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Foto: captura de video de El tiempo de San Juan. 

Siete personas murieron el miércoles en el accidente de un helicóptero de lucha contra incendios forestales, en la zona de un parque natural del oeste de Argentina, anunció el gobernador de la provincia de San Juan.

La Agencia Federal de Emergencias (AFE) informó que en la mañana se había perdido contacto con la aeronave, un Bell 412, en la zona del parque de Ischigualasto, a unos 1.200 kilómetros de Buenos Aires.

El gobernador provincial Marcelo Orrego confirmó por la tarde el accidente, en el que "tristemente perdieron la vida siete personas" entre ellas personal de bomberos, de la policía y de protección civil, dijo en X.

Foto: Kristalina Georgieva en X.
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Según la AFE, el helicóptero accidentado estaba siendo utilizado para brindar una capacitación en San Juan y tenía como destino final la vecina provincia de La Rioja para colaborar en el control de un incendio forestal.

El último contacto con el helicóptero se registró a las 10:26 locales y posteriormente, otra aeronave localizó el lugar del impacto y dio aviso a las autoridades, señaló la AFE, e informó que las causas del siniestro "son materia de investigación".

Equipos de rescate fueron enviados hacia la zona, calificada por el medio digital local Tiempo de San Juan como aislada y particularmente de difícil acceso.

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