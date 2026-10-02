"Se está haciendo justicia", dijo familiar de víctimas de un siniestro en Florida por el que un conductor está preso

Gustavo Souza es padre del conductor de un auto que murió en un siniestro junto a su pareja, sus hijos y un amigo. "Gracias a Dios se está haciendo justicia y sigue procesado", sostuvo. El hecho ocurrió el 30 de marzo y este jueves un Tribunal de Apelaciones ratificó la resolución judicial de imponer prisión preventiva al imputado por este choque.

"Ya no tenemos a Daniel, mi hijo, Ximena, a mis nietos. Los tenemos siempre presentes. La última frase que me quedó de Daniel, me dijo 'te amo', y el día ese del siniestro. Lo otro, se está haciendo justicia", expresó.

"Es un dolor que tenemos", expresó, a seis meses de la muerte de su hijo, su nuera y sus nietos. "Que se haga justicia, que termine preso, que pague por todo", remarcó sobre el imputado.

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Daniel era el mayor de sus dos hijos y lo recuerda como una persona que estaba "siempre a las risas".

La resolución de Apelaciones

El Tribunal de Apelaciones de 3re Turno ratificó el jueves la decisión judicial de imponer como medida cautelar la prisión preventiva por 150 días del hombre imputado por chocar de atrás y matar a cinco integrantes de una familia en Florida.

El siniestro de tránsito ocurrió el 30 de marzo de este año, cuando el imputado circulaba por la ruta 56 de Florida a gran velocidad (según recoge el fallo del Tribunal) en una camioneta Toyota Hilux.

Chocó de atrás al auto en el que viajaba la familia, provocando en el fallecimiento de cuatro personas, entre ellas dos niños de 2 y 9 años. Una quinta víctima falleció días después.