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POR 150 DÍAS

Integrante del clan Albín de Villa Española fue a prisión por homicidio

El delincuente cumplirá prisión preventiva por 150 días por un delito de homicidio y un delito de porte de arma de fuego en lugares públicos.

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Un integrante del clan Albín de Villa Española fue enviado a prisión por el crimen de un hombre, ocurrido en ese barrio.

El delincuente deberá cumplir prisión preventiva por 150 días, mientras continúa la investigación, por un delito de homicidio y un delito de porte de arma de fuego en lugares públicos.

El caso

El pasado 18 de junio sobre la 01.00 fue asesinado un hombre de 46 años en Larravide y Agaces.

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La víctima tenía 9 antecedentes penales y fue asesinado en un ataque a tiros en la vía pública, que dejó 14 casquillos de bala.

La investigación del crimen recayó en el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos que, mediantes tareas de inteligencia, identificó a un hombre de 25 años que luego fue visto en la zona del Antel Arena, donde la Policía implementó un operativo encubierto y fue capturado.

El detenido es parte del clan Albín que opera en Villa Española. Tenía dos antecedentes penales, el último por suministro de drogas.

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