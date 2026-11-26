Un hombre de 47 años murió tras despistar y volcar en la ruta 39, cerca de Aiguá, Maldonado.

El siniestro fatal ocurrió alrededor de las 6:30 de este jueves, en el kilómetro 80. Hasta el momento, las circunstancias que llevaron al hombre a despistar no fueron aclaradas.

El auto quedó sobre el margen este de la ruta, que estuvo obstruida de 8:30 a 9:30 por trabajo de Policía Científica en la escena.

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