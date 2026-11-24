Un hombre de 28 años fue asesinado de dos disparos, en Parque del Plata. Ocurrió en la madrugada de este martes y buscan al responsable.

La información con la que cuenta Jefatura de Canelones indica que la víctima -con antecedente- estaba domiciliada en Montevideo y había concurrido a Parque del Plata junto con su pareja, una mujer de 26 años, y otro hombre, que lo intentó agredir con un arma de fuego. Se produjo un forcejeo, la víctima en primera instancia logró escapar, pero aparecieron otros individuos -”3 o 4”- que estaban en el lugar, y recibió dos impactos de bala.