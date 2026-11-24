Un hombre de 28 años fue asesinado de dos disparos, en Parque del Plata. Ocurrió en la madrugada de este martes y buscan al responsable.
Mataron a un hombre de 28 años en Parque del Plata; buscan a los responsables
La víctima, que vivía en Montevideo, recibió disparos tras intentar huir de varios hombres que lo agredieron en jurisdicción de Parque del Plata.
La información con la que cuenta Jefatura de Canelones indica que la víctima -con antecedente- estaba domiciliada en Montevideo y había concurrido a Parque del Plata junto con su pareja, una mujer de 26 años, y otro hombre, que lo intentó agredir con un arma de fuego. Se produjo un forcejeo, la víctima en primera instancia logró escapar, pero aparecieron otros individuos -”3 o 4”- que estaban en el lugar, y recibió dos impactos de bala.
Personal de una emergencia médica constató su fallecimiento en el lugar y buscan identificar al autor del crimen.
Asesinaron a un hombre y balearon a su hija adolescente de 14 años en un ataque a tiros este martes de mañana
En la escena fueron encontradas 14 vainas calibre 9 mm. Fiscalía ordenó relevamiento de cámaras, toma de declaraciones y requisitoria de un vehículo sustraído.
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