RECIBÍ EL NEWSLETTER
SALTERAIN Y HERRERA Y AZAROLA GIL

Un hombre de 41 años fue asesinado en un ataque a tiros registrado en la zona de Manga

A la víctima le dispararon desde una moto. El baleado fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula, donde ingresó, pero falleció por las heridas recibidas.

asesinato-auto-manga-capitan-tula-piedras-blancas

Un hombre de 41 años fue asesinado este martes en un ataque a tiros registrado en Eduardo Salterain y Herrera y Luis Azarola Gil, en la zona de Manga, muy cerca del límite con Piedras Blancas en Montevideo.

De acuerdo a la información primaria del caso, un testigo expresó que estaban en esa esquina jugando con una chumbera, cuando en determinado momento pasó una moto Sapucai negra con dos ocupantes que exhibieron una pistola y realizaron varios disparos hacia la víctima.

La baleado fue trasladado en un vehículo particular Peugeot 205 a la emergencia de la policlínica de Capitán Tula, donde ingresó, pero falleció por las heridas recibidas. La víctima, que no tenía antecedentes penales, recibió un balazo en el cuello.

condenaron a 26 anos de carcel al hombre que mato a otro de 26 punaladas, le robo e incendio su casa
Seguí leyendo

Condenaron a 26 años de cárcel al hombre que mató a otro de 26 puñaladas, le robó e incendió su casa

El auto en el que fue trasladada la víctima presentó varios impactos de bala. El Departamento de Homicidios trabaja en el caso.

Temas de la nota

Lo más visto

Hoy hay un violador menos en la calle, uno menos en la cancha, afirmó la joven que denunció a Diego García
MENSAJE EN REDES TRAS CONDENA

"Hoy hay un violador menos en la calle, uno menos en la cancha", afirmó la joven que denunció a Diego García
VIDEO DEL INCENDIO Y LAS EXPLOSIONES

Incendio y explosiones en depósito de fuegos artificiales del barrio Reus afectó comercio lindero y vehículos
CANELONES

Triple homicidio en 18 de Mayo: un joven de 27 años mató a sus padres y a su hermano
prisión 6 años y 8 meses

El futbolista de Peñarol Diego García fue condenado por abuso sexual en Argentina
montevideo

Un auto cruzó en rojo en 18 de Julio y causó accidente múltiple en el cruce con Acevedo Díaz

Te puede interesar

Triple homicidio en 18 de Mayo: un joven de 27 años mató a sus padres y a su hermano
CANELONES

Triple homicidio en 18 de Mayo: un joven de 27 años mató a sus padres y a su hermano
Un hombre de 41 años fue asesinado en un ataque a tiros registrado en la zona de Manga video
SALTERAIN Y HERRERA Y AZAROLA GIL

Un hombre de 41 años fue asesinado en un ataque a tiros registrado en la zona de Manga
Foco Uy
"CONTRA TODAS LAS VIOLENCIAS"

Se realizó marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres por 18 de Julio

Dejá tu comentario