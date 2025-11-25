Un hombre de 41 años fue asesinado en un ataque a tiros registrado en la zona de Manga

Un hombre de 41 años fue asesinado este martes en un ataque a tiros registrado en Eduardo Salterain y Herrera y Luis Azarola Gil, en la zona de Manga, muy cerca del límite con Piedras Blancas en Montevideo.

De acuerdo a la información primaria del caso, un testigo expresó que estaban en esa esquina jugando con una chumbera, cuando en determinado momento pasó una moto Sapucai negra con dos ocupantes que exhibieron una pistola y realizaron varios disparos hacia la víctima.

La baleado fue trasladado en un vehículo particular Peugeot 205 a la emergencia de la policlínica de Capitán Tula, donde ingresó, pero falleció por las heridas recibidas. La víctima, que no tenía antecedentes penales, recibió un balazo en el cuello.

El auto en el que fue trasladada la víctima presentó varios impactos de bala. El Departamento de Homicidios trabaja en el caso.

Temas de la nota homicidio

Manga