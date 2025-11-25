Un auto cruzó en rojo en 18 de Julio y causó accidente múltiple en el cruce con Acevedo Díaz

Foto: Subrayado. Accidente en 18 de Julio y Acevedo Díaz causó congestión de tránsito.

Un accidente de tránsito entre varios vehículos y que incluyó a peatones, ocurrió a las diez de la mañana de este martes en 18 de Julio esquina Acevedo Díaz, en el límite de los barrios Cordón y Tres Cruces.

De acuerdo con la información policial a la que accedió Subrayado, un auto Suzuki Swift cruzó con luz roja el semáforo existente en esa esquina y chocó a un repartidor de comidas que se trasladaba en moto.

La moto quedó debajo de un ómnibus de Cutcsa que estaba detenido junto a la vereda, porque allí hay una parada de ómnibus.

Tras el choque, una mujer embarazada que iba con un niño, cruzando la calle a pie, sufrió algunos golpes y fue trasladada a un centro médico.

El tránsito fue desviado y hubo congestión en toda la zona, mientras Policía Científica hizo un relevamiento de la escena.