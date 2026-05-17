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Desde una embarcación tiraron cigarrillos al río Uruguay: los incautó Prefectura y están valuados en más de $800.000

Los efectivos hicieron una recorrida para intentar ubicar a los sospechosos pero no obtuvieron resultado. En tanto, incautaron los cigarrillos, que Aduanas valuó en $877.800.

Fotos: Armada Nacional. Incautación de cigarrillos de contrabando en Salto.

Fotos: Armada Nacional. Incautación de cigarrillos de contrabando en Salto.

La Prefectura incautó cigarrillos de contrabando en la zona del arroyo Yuquerí, a la altura del kilómetro 329.600 del río Uruguay, en Salto.

El viernes en la tarde, los funcionarios observaron una embarcación con varios tripulantes que provenía de Argentina. Al advertir la presencia de los efectivos, los ocupantes tiraron varios bultos al agua, hacia la costa uruguaya, y escaparon hacia Argentina.

Se realizó un patrullaje en la zona para intentar ubicar a los involucrados, aunque hasta el momento no hubo detenidos, informó la Armada.

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Los prefectos incautaron ocho bultos que contenían cajas de cigarrillos marca R7. Aduanas de Salto valuó la mercadería incautada en $877.800.

El caso fue derivado a la Fiscalía local de 4.º turno y al Juzgado de Paz de Salto de 2º turno.

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