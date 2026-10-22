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General Flores y José María Guerra

Un hombre de 40 años abatido por la Policía y tres heridos tras una persecución con más de 10 móviles policiales

La persecución comenzó en el barrio Reducto y terminó cerca del Hipódromo. En el trayecto se sumaron más de 10 móviles de la Policía. Iban cuatro en el auto, uno fue abatido y otros dos heridos.

El auto perseguido por la Policía con los impactos de bala. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

El auto perseguido por la Policía con los impactos de bala. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Un hombre de 40 años fue abatido por la Policía y otros tres, de 31, 23 y 21 años están heridos, uno de ellos de gravedad, tras una persecución a un auto desde el barrio Reducto hasta casi llegar al Hipódromo de Maroñas, en General Flores y José María Guerra.

La persecución fue a las 3 de la madrugada de este jueves, desde San Martín y Guadalupe, cuando la Policía comenzó a seguir un auto blanco con cuatro hombres en su interior.

En el trayecto se fueron sumando más móviles policiales desde donde dispararon al auto para intentar detenerlo.

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Un equipo de Subrayado en el lugar contó al menos 15 impactos de bala en el auto, en el frente y el costado derecho del vehículo.

De acuerdo a la información primaria de la Policía, uno de los hombres tiene antecedentes por rapiña.

La investigación de lo sucedido está en curso y este jueves de mañana trabajó en el lugar personal de Policía Científica.

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