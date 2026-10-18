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CASAVALLE

Un hombre de 32 años fue imputado por secuestrar a otro, encontrado maniatado y con golpes

La asistencia médica de la víctima determinó que tenía hematomas, sangrado nasal, lesiones en el cuello y escoriaciones en muñecas y codos.

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El viernes 16 de octubre, la Policía dio cuenta de un hombre de 37 años secuestrado en el barrio Casavalle, en una casa en Capitán Tula y 2 de Febrero, y detuvo, en la escena, a otro de 32, que en las últimas horas fue imputado.

El día viernes, varios avisos sobre una persona que pedía ayuda en esa dirección llevaron a los policías al lugar, donde también escucharon a la víctima solicitando auxilio. En primera instancia, establecieron un perímetro alrededor de la casa y pasados 30 minutos, salió de la casa un hombre y, tras volver a escuchar los gritos, la Policía entró al lugar.

Adentro, la víctima de 37 años, estaba maniatada y con diversas lesiones. Fue asistida por las autoridades y trasladada a la policlínica de Capitán Tula. En la escena también encontraron un revolver con cartuchos.

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La asistencia médica del hombre determinó que tenía hematomas, sangrado nasal, lesiones en el cuello y escoriaciones en muñecas y codos. Por no revestir gravedad, le dieron el alta.

El sospechoso de 32 años, que tiene antecedentes, fue imputado por privación de libertad con prisión preventiva por 90 días, mientras continúa la investigación.

Un día antes de este caso, en el barrio Peñarol, efectivos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos hallaron un hombre encadenado, privado de su libertad, cuando allanaron una boca de venta de drogas.

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