Un policía resultó herido en la noche de este miércoles durante una persecución por una camioneta Fiat Toro gris, presuntamente robada en Bella Unión, departamento de Artigas.
Persecución de una camioneta robada en Bella Unión derivó en un operativo en la ruta: el sospechoso chocó y fue detenido
El conductor perdió el dominio del vehículo tras la rotura de un neumático e impactó contra una camioneta policial. Un policía sufrió fracturas de tres costillas pero está fuera de peligro.
El procedimiento comenzó sobre las 22:00, cuando se inició la persecución del vehículo en dirección a la ciudad de Salto. Allí, efectivos policiales desplegaron un dispositivo al costado de la ruta 3.
Durante la marcha, la camioneta sufrió la rotura de uno de sus neumáticos, señaló la Policía en un comunicado. Esto habría provocado que el conductor perdiera el dominio del vehículo e impactara contra una camioneta policial de la Brigada Departamental de Seguridad Rural.
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Como consecuencia del choque, un funcionario policial resultó lesionado. Fue asistido por personal médico y se le diagnosticó politraumatismo y fracturas en la parte posterior de las costillas décima, undécima y duodécima. Se encuentra consciente y fuera de peligro.
La Fiscalía de Artigas investiga el caso.
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