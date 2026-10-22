Persecución de una camioneta robada en Bella Unión derivó en un operativo en la ruta: el sospechoso chocó y fue detenido

Un policía resultó herido en la noche de este miércoles durante una persecución por una camioneta Fiat Toro gris, presuntamente robada en Bella Unión, departamento de Artigas.

El procedimiento comenzó sobre las 22:00, cuando se inició la persecución del vehículo en dirección a la ciudad de Salto. Allí, efectivos policiales desplegaron un dispositivo al costado de la ruta 3.

Durante la marcha, la camioneta sufrió la rotura de uno de sus neumáticos, señaló la Policía en un comunicado. Esto habría provocado que el conductor perdiera el dominio del vehículo e impactara contra una camioneta policial de la Brigada Departamental de Seguridad Rural.

Seguí leyendo Un hombre de 65 años fue atacado con palos por seis personas en el parque Varela de Nueva Helvecia

Foto: Policía de Salto. Camioneta chocada y sospechoso arrestado.

Como consecuencia del choque, un funcionario policial resultó lesionado. Fue asistido por personal médico y se le diagnosticó politraumatismo y fracturas en la parte posterior de las costillas décima, undécima y duodécima. Se encuentra consciente y fuera de peligro.

La Fiscalía de Artigas investiga el caso.