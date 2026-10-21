Moisés Martínez rompió el silencio desde la cárcel: "Yo no llevé un arma, no fui a matarlo; no tuve otra alternativa"

Moisés Martínez, el joven de 29 años condenado a 12 años de cárcel por el homicidio de su padre tras años de maltrato y abusos intrafamiliares, rompió el silencio y habló con Subrayado para contar su historia.

Consultado sobre el motivo de la ida a la casa, el joven dijo que "lo menos que yo podía hacer era ir a la casa y pedirle que no fuera a Paysandú, tratar de preguntarle por qué nos había hecho tanto daño". "Yo no fui con intención de matarlo", dijo y aseguró que no es una persona violenta y no tiene antecedentes penales. Afirmó que no llevó un arma y que la misma la tenía su padre. "Yo no llevé un arma, no fui a matarlo; no tuve otra alternativa", manifestó.

Cuando fue a la casa de su padre, el hombre le abrió la puerta y dijo que intentó hablar con el padre, "que ya no era ese niño indefenso, débil, que el antes torturaba, maltrataba". "Yo intenté mantener una conversación con él tranquila" y que "en el momento, él se puso violento, agresivo". Le manifestó que si el padre seguía con la intención de irse a Paysandú, el joven le iba a contar a los vecinos del barrio los abusos y maltratos sufridos en el seno familiar. "Ahí él se puso violento y fue que sacó un arma, me hice de ella y pasó lo que pasó", acotó.

Moisés negó que le haya efectuado disparos hacia su padre por la espalda. Aseguró que le disparó de frente y cuando cayó le continuó disparando. En total, fueron 15 disparos. "Yo me sorprendí por la cantidad de tiros. Fue el momento, el dolor que sentía, lo que me había enterado de mi hermana, de mi madre. No fui con esa idea de matarlo, no tuve otra alternativa", reiteró. "Yo estaba en un estado de conmoción, de dolor, de angustia", aseguró.

Si bien reconoció ser adicto, el joven negó que haya consumido drogas cuando fue a la casa de su padre. Moisés prefirió no contestar a la pregunta de por qué permaneció dos días con el cuerpo de su padre en la casa.