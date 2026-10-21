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UNA INTERVENCIÓN POR MES ESTE AÑO

ANEP analiza informe sobre Camila Rodríguez; "le costaba mantener la asistencia asidua a clases", dijo Caggiani

"Prácticamente, hay una intervención por mes este año", afirmó el presidente de la ANEP sobre la adolescente de 15 años que desapareció el viernes en Paysandú y fue ubicada el domingo en Argentina.

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El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, indicó este miércoles que analizan un informe de Secundaria sobre la asistencia a clases de Camila Rodríguez, la adolescente de 15 años que desapareció el viernes de mañana en la ciudad de Paysandú y fue ubicada el domingo en la localidad de Campana, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.

Caggiani indicó que "se hicieron intervenciones durante todo el año, porque había una situación de asistencia intermitente". "Hubo enfermedades de un familiar, visita al hogar, acuerdo con la familia y con la propia chiquilina", detalló.

Camila "es una chiquilina que le costaba mantener la asistencia asidua a clases; prácticamente, hay una intervención por mes este año", sostuvo. El jerarca de la educación dijo que la actuación en el caso es el que corresponde cuando hay situaciones de inasistencia.

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"Se va a trabajar como se trabaja con cualquier chiquilín que había dejado de asistir y comienza a asistir, y eventualmente, habrá colaboración del Departamento Integral del Estudiante para abordar alguna otra situación", afirmó.

Caggiani aseguró que la última intervención fue a fines de agosto o principios de setiembre con reuniones y comunicaciones para que Camila retomara la asistencia con asiduidad.

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