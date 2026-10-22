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MAL TIEMPO

Pronóstico de lluvias y tormentas hasta el sábado inclusive, cuando mejora desde el sur, informa Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé lluvias y tormentas aisladas durante este jueves, el viernes y también el sábado, cuando comienza a mejorar desde el sur y este. Los detalles del pronóstico día a día.

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Nubel Cisneros prevé lluvias y tormentas aisladas durante este jueves, el viernes y también el sábado, cuando comienza a mejorar desde el sur y este.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta fría con abundante nubosidad, desmejorando gradualmente por el suroeste y litoral con tormentas y lluvias. La tarde seguirá templada a ligeramente cálida con mucha nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas con periodos de mejoras parciales.

El viernes la mañana se presentará húmeda e inestable con persistencia de tormentas y lluvias en las zonas norte y litoral. La tarde seguirá templada a ligeramente cálida con mucha nubosidad asociada a tormentas y lluvias aisladas, presentando periodos de importantes mejoras temporarias.

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El sábado se espera un inicio de jornada inestable con lluvias y lloviznas aisladas, mejorando en forma temporaria en el sur y este. La tarde seguirá templada a ligeramente cálida con mucha nubosidad asociada a tormentas y lluvias aisladas en el norte, desmejorando nuevamente en el resto del país hacia tardecita y noche.

Jueves 22

Zona Norte: máxima 26º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 23º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 21º y mínima 16º

Viernes 23

Zona Norte: máxima 26º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 23º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 16º

Sábado 24

Zona Norte: máxima 25º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 22º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 9º

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