Pronóstico de lluvias y tormentas hasta el sábado inclusive, cuando mejora desde el sur, informa Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé lluvias y tormentas aisladas durante este jueves, el viernes y también el sábado, cuando comienza a mejorar desde el sur y este.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta fría con abundante nubosidad, desmejorando gradualmente por el suroeste y litoral con tormentas y lluvias. La tarde seguirá templada a ligeramente cálida con mucha nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas con periodos de mejoras parciales.

El viernes la mañana se presentará húmeda e inestable con persistencia de tormentas y lluvias en las zonas norte y litoral. La tarde seguirá templada a ligeramente cálida con mucha nubosidad asociada a tormentas y lluvias aisladas, presentando periodos de importantes mejoras temporarias.

El sábado se espera un inicio de jornada inestable con lluvias y lloviznas aisladas, mejorando en forma temporaria en el sur y este. La tarde seguirá templada a ligeramente cálida con mucha nubosidad asociada a tormentas y lluvias aisladas en el norte, desmejorando nuevamente en el resto del país hacia tardecita y noche. Jueves 22 Zona Norte: máxima 26º y mínima 16º Zona Sur: máxima 23º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 21º y mínima 16º Viernes 23 Zona Norte: máxima 26º y mínima 16º Zona Sur: máxima 23º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 16º Sábado 24 Zona Norte: máxima 25º y mínima 8º Zona Sur: máxima 22º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 9º

Temas de la nota lluvias y tormentas

Nubel Cisneros