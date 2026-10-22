Un hombre abatido por la Policía y tres heridos tras una persecución con más de 10 móviles policiales

El auto perseguido por la Policía con los impactos de bala. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Un hombre de 40 años fue abatido por la Policía y otros tres, de 31, 23 y 19 años están heridos, uno de ellos de gravedad, tras una persecución a un auto desde el barrio Reducto hasta casi llegar al Hipódromo de Maroñas, en General Flores y José María Guerra.

Sobre las 11 de la noche del miércoles hubo disparos en una boca de venta de drogas próxima a la Avenida San Martín y Guadalupe, en Reducto. A raíz de esa situación varios móviles hicieron recorridas durante las horas posteriores en el lugar, y en una de ellas los efectivos vieron a un auto eléctrico en las inmediaciones con cuatro hombres en su interior que circulaban de forma sospechosa.

Los policías le dieron la voz de alto, pero el conductor no frenó y se inició una persecución. En el trayecto otros móviles que escucharon la frecuencia de radio policial se sumaron, y al menos 13 patrulleros de distintas unidades de la Policía participaron del operativo. Esto ocurrió sobre las 3 de madrugada.

Seguí leyendo Un hombre de 65 años fue atacado con palos por seis personas en el parque Varela de Nueva Helvecia

Los policías dispararon contra el vehículo varias veces. Según constató Subrayado, el auto quedó con más de 15 impactos de bala en los costados, adelante y atrás. Policía Científica juntó casi 40 casquillos.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Boca de drogas en Reducto de donde salieron los hombres.

Dentro del vehículo iba un hombre de 40 años que fue abatido. Era de nacionalidad dominicana y no tenía antecedentes penales en Uruguay. Un joven de 23 recibió un disparo en el abdomen y otro en el pecho; está grave. No tenía antecedentes.

Además, un hombre de 31 años que fue herido con un roce de bala en el omóplato y fue dado de alta. Tiene tres antecedentes penales por rapiña y hurto. El cuarto es un joven de 19 años, sin antecedentes, con una herida de arma de fuego en la espalda y otra en el brazo derecho.

Todos llegaron a ser trasladados a centros asistenciales, donde se constató la muerte del hombre de 40 años y las heridas de los demás.

Policía Científica relevó la escena en busca de evidencia y ahora trabaja el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos en el relevamiento de las cámaras que captaron la persecución para establecer la secuencia de los hechos, además, todos los policías involucrados serán desarmados de forma preventiva y el caso será investigado junto a la Fiscalía de Homicidios de segundo turno.