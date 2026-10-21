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PARQUE DEL PLATA

Adolescente de 13 años resultó gravemente herida tras ser embestida por un auto al intentar cruzar la ruta Interbalnearia

La conductora del auto tiene 47 años y resultó ilesa. El siniestro ocurrió en un cruce con semáforos y las autoridades investigan las responsabilidades.

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Una adolescente de 13 años fue embestida por un auto en la ruta Interbalnearia.

Alrededor de las 16:30 horas, el auto, que circulaba por la ruta, de oeste a este, chocó a la menor, que cruzaba de sur a norte, en un cruce regulado por semáforos en el kilómetro 49.

La conductora del auto, de 47 años, así como su acompañante, resultaron ilesas. La prueba de alcohol en sangre dio negativo.

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La adolescente resultó politraumatizada grave y fue trasladada a un centro asistencial de Pando.

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