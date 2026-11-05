RECIBÍ EL NEWSLETTER
CASTRO Y CHIFFLET

Un hombre de 38 años y 13 antecedentes penales murió tras recibir un balazo en la cabeza en el barrio Marconi

El hecho ocurrió en un pasaje en inmediaciones de Enrique Castro y Abel Chifflet. El Departamento de Homicidios y la Fiscalía especializada de 4º turno, a cargo de la fiscal Andrea Naupp, investigan.

tiroteo-marconi-hombre-muerto

Un hombre de 38 años y 13 antecedentes penales, murió este jueves de tarde como consecuencia de un tiroteo registrado en la zona del barrio Marconi.

El hecho ocurrió sobre las 14:30 horas en un pasaje en inmediaciones de Enrique Castro y Abel Chifflet. Personal médico que concurrió al lugar constató el fallecimiento de la víctima por una herida de arma de fuego en el cráneo.

Los investigadores de la Zona Operacional III investigan el crimen. Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena. El caso es investigado por el Departamento de Homicidios y la Fiscalía especializada de 4º turno, a cargo de la fiscal Andrea Naupp.

pareja en estado critico por heridas de bala en las acacias; policia investiga caso de violencia domestica
Seguí leyendo

Pareja en estado crítico por heridas de bala en Las Acacias; Policía investiga caso de violencia doméstica

Tras el crimen, hubo corridas, pedreas y la Policía debió realizar disparos con munición no letal. Fueron cuatro horas caóticas en el barrio.

La víctima está asociada al narcotráfico y tras su muerte, sus familiares se acercaron al lugar a recriminarle a otras personas la autoría del homicidio. Para la Policía, en una hipótesis primaria, se lo vincula a Andrés Migales, el narco asociado a "La Mafilia" asesinado en Buenos Aires.

Temas de la nota

Lo más visto

video
TENÍA 44 AÑOS

Falleció Gonzalo Moratorio, científico clave en la lucha contra el Covid en Uruguay
De 15:00 A 19:30

Velatorio de Gonzalo Moratorio en el Palacio Legislativo: familia, colegas y autoridades despiden al científico
SALÓN DE LOS PASOS PERDIDOS

Una corona de flores de "Familia Marset" llegó este jueves al velatorio de Gonzalo Moratorio
"Está todo muy raro la verdad"

Hermano de militar que murió en entrenamiento en el río Uruguay pidió justicia: "Dejó mucho dolor"
CABO JUAN ROCHA

Madre de militar fallecido realizará denuncia por la muerte de su hijo y reclamó justicia; señaló errores en entrenamiento

Te puede interesar

Foto: FocoUy. Yamandú Orsi, presidente de la República.
ENCUESTA DE EQUIPOS CONSULTORES

Evaluación de la gestión del presidente Yamandú: 24% aprueba y 52% desaprueba
Esposa de Moratorio: Luchó con una fortaleza y una valentía que me siguen sorprendiendo hasta ahora video
VELATORIO SALÓN DE LOS PASOS PERDIDOS

Esposa de Moratorio: "Luchó con una fortaleza y una valentía que me siguen sorprendiendo hasta ahora"
Decretan dos días de duelo nacional por la muerte del científico Gonzalo Moratorio; la bandera debe estar a media asta
5 Y 6 DE NOVIEMBRE

Decretan dos días de duelo nacional por la muerte del científico Gonzalo Moratorio; la bandera debe estar a media asta

Dejá tu comentario