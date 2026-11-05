Un hombre de 38 años y 13 antecedentes penales, murió este jueves de tarde como consecuencia de un tiroteo registrado en la zona del barrio Marconi.
Un hombre de 38 años y 13 antecedentes penales murió tras recibir un balazo en la cabeza en el barrio Marconi
El hecho ocurrió en un pasaje en inmediaciones de Enrique Castro y Abel Chifflet. El Departamento de Homicidios y la Fiscalía especializada de 4º turno, a cargo de la fiscal Andrea Naupp, investigan.
El hecho ocurrió sobre las 14:30 horas en un pasaje en inmediaciones de Enrique Castro y Abel Chifflet. Personal médico que concurrió al lugar constató el fallecimiento de la víctima por una herida de arma de fuego en el cráneo.
Los investigadores de la Zona Operacional III investigan el crimen. Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena. El caso es investigado por el Departamento de Homicidios y la Fiscalía especializada de 4º turno, a cargo de la fiscal Andrea Naupp.
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Tras el crimen, hubo corridas, pedreas y la Policía debió realizar disparos con munición no letal. Fueron cuatro horas caóticas en el barrio.
La víctima está asociada al narcotráfico y tras su muerte, sus familiares se acercaron al lugar a recriminarle a otras personas la autoría del homicidio. Para la Policía, en una hipótesis primaria, se lo vincula a Andrés Migales, el narco asociado a "La Mafilia" asesinado en Buenos Aires.
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