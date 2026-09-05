Asesinaron a tiros a un hombre de 38 años que estaba junto a su pareja afuera de un bar en Puntas de Manga

Un hombre de 38 años con cuatro antecedentes penales, el último de octubre de 2021 por estupefacientes, fue asesinado a tiros en la madrugada de este sábado tras ser atacado cuando se encontraba junto a su pareja afuera de un bar, ubicado en José Belloni y Canope, en Puntas de Manga.

La pareja de la víctima, una joven de 27 años, manifestó a la Policía que estaba frente al local cuando dos desconocidos vestidos con ropas oscuras y encapuchados se bajaron de una camioneta y sin mediar palabras le dispararon al hombre. El baleado fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula, donde se constató su fallecimiento sobre las 3 de la madrugada.

En la escena, personal de Policía Científica encontró unas cinco vainas calibre 9 milímetros y un cuchillo de unos 20 centímetros de hoja que sería de la víctima. Además, un auto abandonado en la zona fue alcanzado por los disparos.

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Detectives del área de Investigaciones de la Zona Operacional III trabajaron en el caso que pasó al Departamento de Homicidios de la Dirección General de Hechos Complejos de la Policía Nacional.

La fiscal de Homicidios de 3º turno, Andrea Mastroianni, dispuso el relevamiento de Policía Científica, las llamadas al 911, los registros de las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior y la declaración de testigos del hecho.