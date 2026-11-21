Un hombre de 36 años fue asesinado este sábado de tarde tras recibir una puñalada en abdomen durante una pelea entre vecinos, de acuerdo a la información primaria a la que accedió Subrayado de fuentes policiales.

El hecho se registró en un pasaje en inmediaciones de Horacio García Lagos y José Martirené, en la zona del barrio Casavalle.

El hombre herido fue trasladado por la Policía a la policlínica de Capitán Tula, donde falleció. En tanto, el presunto autor de la puñalada, un joven de 29 años, está identificado.

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La víctima y el victimario viven en viviendas linderas. El presunto autor es un paciente psiquiátrico que depende de psicofármacos, que en ese momento no tenía y estaba agresivo, según su familia.

Se indicó que el hombre, que tenía ocho antecedentes penales por hurto y rapiña, venía en moto y en un momento embistió al joven, que tenía un cuchillo en la mano y terminó apuñalándolo.

El Departamento de Homicidios de la Dirección General de Hechos Complejos está a cargo de las actuaciones del caso. Personal de Policía Científica relevó la escena del crimen.