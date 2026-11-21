Cuatro personas resultaron baleadas este sábado en distintos episodios registrados en la zona oeste de Montevideo e ingresaron con pocos minutos de diferencia a la emergencia del Hospital del Cerro.
Cuatro personas ingresaron baleadas al Hospital del Cerro; un joven está grave tras ser herido en la cabeza
Dos de los baleados llegaron desde Conciliación y Del Cid, próximo a La Teja; un joven recibió un disparo en el asentamiento El Nuevo Comienzo; y otro fue herido de bala en las piernas.
Dos de los baleados llegaron desde Conciliación y Del Cid, próximo a La Teja; un joven recibió un disparo en la cabeza en el asentamiento El Nuevo Comienzo; y otro fue herido de bala en las piernas.
La Policía de Montevideo trabaja en distintos puntos de la zona oeste para aclarar lo ocurrido.
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