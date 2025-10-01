Policía esperó por más de siete horas para allanar vivienda donde se escondieron delincuentes; la orden no llegó

La Policía aguardaba en un edificio del Centro de Montevideo por una orden de allanamiento para ingresar al apartamento donde dos delincuentes se escondieron tras un arrebato en Pocitos. La orden no llegó y al hacerse la noche, los efectivos deberán montar vigilancia afuera porque no podrán ingresar.

El arrebato a una mujer ocurrió sobre las 11:00 de la mañana. Con el análisis de cámaras, la Policía llegó a la vivienda en el Centro de Montevideo, Convención entre Mercedes y Uruguay.

Los dos delincuentes ingresaron a la casa y dejaron la moto que utilizaron para el arrebato en el lugar. También arrojaron la cartera que robaron.

