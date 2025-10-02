RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL RELATO DE MABEL GARCÍA

"Mi hija es una idealista, cualquier cosa, menos terrorista", dijo madre de uruguaya en flotilla interceptada por Israel

Mabel García aseguró que actualmente su hija, Ana Zugarramurdi, está incomunicada y se desconoce su paradero. Recordó el trabajo que realiza con migrantes en el Mediterráneo desde hace siete años.

Mabel-Garcia-madre-Ana-Zugarramurdi-uruguaya-flotilla-israel-gaza

El canciller Mario Lubetkin se reunió con familiares de los uruguayos que se encontraban en la flotilla Global Sumud que fue interceptada el miércoles por Israel. La madre de Ana Zugarramurdi, una de las uruguayas que estaba a bordo, dijo que "la respuesta del gobierno fue muy buena".

Mabel García destacó que los familiares fueron convocados por las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores para informarles sobre el trabajo que vienen realizando en torno al tema. "Cancillería está haciendo todo lo necesario para que puedan volver cada uno a su país", afirmó.

Además, valoró el trabajo de su hija en causas humanitarias con oenegés para el rescate de migrantes en el mar Mediterráneo desde hace siete años. Mabel afirmó que Ana se ofreció para integrar la flotilla, cuyo único cometido era abrir un corredor humanitario para que puedan llegar alimentos a Gaza.

"No son terroristas. Te puedo asegurar que mi hija es una idealista, cualquier cosa, menos terrorista. Es una chica que tiene mucha conciencia del mundo", aseguró. Mabel sostuvo que Ana fue interceptada en la noche del miércoles por el Ejército de Israel y que actualmente está incomunicada y se desconoce su paradero.

Zugarramurdi integraba la flotilla junto a Rodrigo Ciz y Romina Gallini.

