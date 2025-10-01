Apareció araña del banano en comercio del Buceo: toxicóloga explicó síntomas en caso de mordedura

Encontraron una araña del banano en Montevideo, el ejemplar fue ubicado en un comercio en la zona del barrio Buceo .

La toxicóloga del hospital del Clínicas, Carolina Juanena, explicó a Subrayado que se trata de una de las cuatro arañas peligrosas de Uruguay y afirmó que hay antídoto para los casos graves.

"No es una araña autóctona de nuestro país sino que viene viajando, en general, desde Brasil, en las bananas. Tiene la característica de ser agresiva. Cuando se siente atacada o cuando va a atacar levanta las dos patas delanteras y se pone en una postura muy característica de defensa que la identifica de otras arañas, en general no agresivas de nuestro país".

Consultada sobre qué hacer si nos enfrentamos a este insecto, la toxicóloga dijo que hay que intentar no molestarla. Cuando el animal muerde, genera un dolor muy intenso; las picaduras más frecuentes son en los miembros. Se pueden apreciar dos puntitos, coloración roja e hinchazón.

"Juanena explicó que el dolor comienza a recorrer el miembro afectado, pudiendo llegar hasta la axila o la raíz del muslo y sentir también como un hormigueo".

Y agregó: "El dolor intenso es solo un cuadro leve, si eso avanza, el cuadro clínico avanza a síntomas más generales pueden aparecer vómitos, síntomas de malestar, visión borrosa, me puedo sentir como agitado o nervioso".

Los síntomas después de la mordedura aparecen rápidamente y en niños los casos son más graves, al igual que en adultos mayores, pero no se han registrado en Uruguay.

La toxicóloga dijo que existe la hipótesis de que el veneno no está tan activo ya que el clima acá es diferente, además de los cambios biológicos que sufre la araña durante el viaje.