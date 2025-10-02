Policía allanó el apartamento del Centro donde se refugiaron dos sospechosos de arrebato; hay un detenido y un menor requerido

La Policía allanó a las nueve de la mañana de este jueves el apartamento del Centro de Montevideo donde aún estaba refugiado uno de los dos sospechosos de haber cometido un arrebato, 20 horas antes, en Pocitos.

Durante el procedimiento, los efectivos de la Zona Operacional I detuvieron al requerido: un hombre de 29 años con antecedentes penales.

En tanto, un adolescente de 16 años que también es sospechoso del arrebato ya estaba en una dependencia policial porque, en la noche y tras mirar el informativo, la madre lo fue a buscar. El otro sospechoso lo expulsó del apartamento y el menor, con la madre, fueron a una dependencia policial donde se les tomó declaración. Como no fue detenido en flagrancia, el adolescente quedó libre.

La Fiscalía de Adolescentes fue informada del caso y libró orden de detención, que aún no se ha cumplido. El menor sigue en libertad y está pendiente su arresto, explicaron fuentes policiales a Subrayado.

El caso.

Tras el arrebato, en perjuicio de una mujer, los sospechosos se refugiaron pasadas las once de la mañana del miércoles en ese edificio del Centro, ubicado en Convención y Mercedes. Sin embargo, el día transcurrió, se hizo la noche y la Policía no recibió la orden judicial que permitiera allanar.

Las autoridades policiales montaron un operativo en el lugar y, a las nueve de la mañana de este jueves, hicieron el allanamiento donde detuvieron al hombre de 29 años.

Según se observó en cámaras de videovigilancia, este miércoles el mayor y el menor ingresaron al apartamento y dejaron afuera la moto usada para el arrebato. Además, se descartaron de la cartera de la víctima: la tiraron hacia el patio de un vecino. Tanto la cartera como la moto quedaron incautadas.

Sobre el motivo de la demora de la orden judicial, Subrayado supo lo siguiente: que la Fiscalía tomó conocimiento de la situación entre las 13:00 y las 14:00 horas. A las 16:30 la Policía le envió toda la evidencia del caso y a las 17:00 el Ministerio Público pidió a un juez la orden de allanamiento, que nunca llegó. Cayó el sol, se dispuso que se monte una vigilancia policial, indicando que el allanamiento se realizaría en la mañana del jueves.