Víctimas de siniestro en inmediaciones del Antel Arena reclaman justicia: "Pensé lo peor en ese momento, que las había perdido"

Alexis López es hijo y sobrino de dos víctimas del siniestro de tránsito que ocurrió en inmediaciones del Antel Arena y que reclaman justicia.

“Decidimos ir a comer una pizza, íbamos caminando por el cantero, los tres juntos. Y el recuerdo que tengo es escuchar gritos y cuando giro la cabeza, la imagen es la camioneta blanca viniendo a toda velocidad. Trato de cubrir a ellas dos, me roza la espalda a mí y las veo volar a las dos. Pensé lo peor en ese momento, que las había perdido”, contó Alexis.

Su madre llegó a estar en CTI por varias lesiones. Su tía resultó con siete costillas fisuradas y otras lesiones. “Hoy están en la casa las dos, recuperándose lentamente. Pasó lo peor”, dijo, aunque aclaró que emocionalmente están mal.

Seguí leyendo Cutcsa actualizó el botón de alerta en los ómnibus y podrá monitorear eventos en tiempo real

Él tiene diagnosticado estrés postraumático.

Con la representación del abogado Jorge Barrera, reclaman justicia. “Las omisiones son penales y civiles. Esto se podía haber evitado porque yo puedo entender algún tema de salud o algún tema de desperfecto mecánico que pueda tener cualquier persona, pero estas conductas se pueden evitar y todo el daño”.

Su tía, de 40 años, es maestra y tiene un emprendimiento. Su mamá, jubilada de la farmacia del Hospital Militar. Hay campañas activas para colaborar con los gastos médicos que están teniendo.

“Lo hicieron amigas de la familia, para los gastos de las dos, porque lo están haciendo de los bolsillos de la familia, que todos salimos adelante, todos trabajamos, pero a veces cuesta”, dijo.

La campaña para ayudar a Naty es a través de la Prex 1081439 a nombre de Nicolás Sánchez. Para ayudar a Vero, por BROU 001617293-00001.

image

image

El caso:

El jueves 11 de setiembre sobre las 23:30 horas una mujer de 28 años que conducía una camioneta Fiat Fiorino blanca atropelló a varias personas frente al Antel Arena. Los heridos fueron ocho personas.

El atropellamiento ocurrió en momentos en que las víctimas salían del Antel Arena, pues había terminado el recital del grupo La Konga. La conductora fugó del lugar, pero más tarde se presentó en la seccional 13, ubicada en Bulevar Artigas y Cufré, reconociendo los hechos.