Liberaron a uno de los dos hombres que fueron detenidos por el atentado a la casa de la fiscal general Mónica Ferrero. El director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech, informó que "no se encontró evidencia que lo vincule con el hecho".
Dejaron libre a uno de los dos detenidos el miércoles en el marco de la investigación por el atentado a Ferrero
Por este caso hay un imputado, un hombre que fue detenido el domingo en uno de los vehículos vinculados al hecho.
El otro continúa detenido y este viernes "se resuelve su situación", agregó Benech. La fiscal del caso es Angelita Romano.
En la noche del miércoles la Policía detuvo a estos dos hombres, hermanos entre sí, y se presumía que tenían vinculación directa con el atentado a la fiscal general, ocurrido el domingo 28 de setiembre de madrugada en su casa.
Por este caso hubo otras dos detenciones. La primera el mismo domingo de tarde, de un hombre que ya fue imputado y enviado a prisión. El segundo hombre fue detenido el martes. Estaba requerido por un intento de homicidio y la Policía lo vincula con el grupo criminal que estaría detrás del atentado a Ferrero. Sin embargo, la fiscal Romano no tiene a disposición a este sospechoso.
