Desde la persecución a los delincuentes hasta el allanamiento: detalles del procedimiento que demoró 22 horas

Este jueves sobre las 9:00 de la mañana la Policía allanó un apartamento en el que hacían guardia desde el mediodía de la jornada anterior tras un robo. Todo comenzó con dos delincuentes robando una cartera en Pocitos, que luego fueron seguidos por cámaras de seguridad y se supo por este análisis que ingresaron a este apartamento en Convención entre Uruguay y Mercedes.

La Policía se posicionó frente a ese domicilio pero sin orden de allanamiento firmada por un juez no podía entrar y el proceso llevó más de 20 horas.

De acuerdo a lo informado a Subrayado, la Fiscalía tomó conocimiento de la situación entre las 13:00 y las 14:00 horas, pero para elevar el pedido a la Justicia, requerían de las pruebas que la Policía pudiera enviarles, que llegaron luego de las 16:00 horas. Tras analizarlas, la fiscal de 13º Turno, Lucía Nogueira, envió el material y la solicitud de allanamiento a la Justicia a las 17:00 horas. Pero la habilitación llegó cuando ya el sol se había escondido y no se pudo ingresar a la vivienda el miércoles. Por esta razón, la policía montó un operativo policial alrededor y recién entró a la misma a las 9:00 de la mañana de este jueves, donde detuvo a uno de los delincuentes, de 29 años. El otro, un adolescente, había sido retirado por su madre y llevado a sede policial, pero ahora está requerido.

En el decreto judicial que habilitó el allanamiento y al que accedió Subrayado, figura que la jueza que lo concedió, Ana Fuentes, confirmó que la solicitud llegó a las 17:00 horas pero que se encontraba en audiencia, por lo que procedió a emitirlo luego de esta. "Se deja constancia y se le hace saber a la Sra. Fiscal que la solicitud fue recibida efectivamente a la hora 17:00, y la suscrita se encontraba en audiencias razón por la cual se decreto inmediatamente finalizadas las mismas, no siendo avisada de la existencia de dicha solicitud hasta ese momento", dice el texto.

