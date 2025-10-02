RECIBÍ EL NEWSLETTER
Policía argentina incauta 250.000 atados de cigarros en un camión que viajaba hacia Montevideo

Los cigarros de contrabando fueron incautados, mientras que el chofer del camión –ciudadano paraguayo– quedó detenido. Mirá las imágenes.

Imágenes: Gendarmería, Ministerio de Seguridad de Argentina.

Un camión que viajaba de Paraguay a Uruguay fue detenido en la ruta 11 de Argentina porque, en su interior, transportaba 250 mil atados de cigarrillos, informó la Gendarmería de ese país. Y afirmaron que la carga tenía como destino Montevideo.

El procedimiento fue realizado en la tarde del lunes, cerca del Paraje Lapachito, en la provincia del Chaco, un lugar ubicado a 1.100 kilómetros al norte de Buenos Aires.

Los policías hacían un control y al ver al camión le ordenaron al conductor que detenga la marcha. Al observar una anomalía en la declaración del cargamento y en los precintos, los efectivos utilizaron un escáner portátil que dejó al descubierto que lo que transportaba el vehículo no era caños metálicos como se declaraba, sino que era cajas de cigarrillos.

Pequeño J. Foto: Bulrrich, Argentina.
El camión fue trasladado al Escuadrón 14, de Gendarmería, donde se hizo una inspección exhaustiva. Allí se constató que eran 250 mil atados de cigarros de contrabando. El conductor, un ciudadano paraguayo, quedó detenido.

Además de la mercadería, las autoridades incautaron el camión –matriculado en Paraguay– tres celulares y dinero. Todo está valuado en casi 500 mil dólares, señaló la Gendarmería.

