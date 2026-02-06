RECIBÍ EL NEWSLETTER
Homicidio en montevideo

Un hombre de 34 años fue asesinado a tiros mientras iba en auto en Manga

El hombre fue atacado a tiros por ocupantes de una moto, según las primeras investigaciones policiales. Fueron al menos 12 disparos.

Foto: Subrayado. Escena del homicidio: Camino Paso de la Española y Carlos A. López, Manga.

Un hombre de 34 años fue asesinado a balazos en la noche de este jueves mientras circulaba en un auto por Camino Paso de la Española y Carlos A. López, en el barrio Manga.

Según las primeras investigaciones de la Policía, el hombre fue atacado a tiros por los ocupantes de una moto, que le dispararon varias veces. En consecuencia, perdió el control del vehículo y chocó contra un auto que estaba estacionado.

Cuando la Policía llegó al lugar, trasladó al herido de urgencia a la policlínica de Capitán Tula, en Piedras Blancas. Sin embargo, murió poco después de ingresar a la emergencia, dijeron fuentes del caso a Subrayado.

Seguí leyendo

En la escena del homicidio trabajó durante la noche el Departamento de Homicidios, que tiene la investigación a su cargo, junto a Policía Científica. Allí fueron encontrados 12 casquillos.

Además, dentro del auto que conducía la víctima, los efectivos encontraron una pistola con un cargador extensible que contenía 30 municiones. Todo fue incautado y relevado como evidencia para la investigación.

El fallecido tenía cuatro antecedentes penales asociación para delinquir, hurto y receptación.

