Un hombre de 33 años fallecido y dos acompañantes heridas tras accidente en ruta 8, cerca de Villa Serrana

Foto: Policía Caminera.

Un accidente fatal se registró este miércoles 31 de diciembre en el kilómetro 146 de ruta 8, en el departamento de Lavalleja, cerca de Villa Serrana.

Según informa Policía Caminera, un auto que circulaba de sur a norte (ver foto), despistó y chocó contra una alcantarilla de concreto ubicada al costado de la ruta.

Su conductor, un hombre de 33 años, resultó fallecido en el lugar y sus dos acompañantes una mujer de 35 y una niña de 9 años resultaron lesionadas siendo derivadas al Hospital de Minas y luego a una mutualista, detalla Caminera. La mujer resultó politraumatizada y está estable, al igual que la niña.

La ruta no fue cortada y el tránsito en la zona es normal.