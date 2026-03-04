Un hombre de 35 años murió tras chocar su moto contra un ciervo en Paysandú

Un hombre de 35 años murió en la tarde de este martes tras impactar la moto que conducía con un ciervo que se le cruzó en el camino que une la ruta 3 con la localidad de pueblo Porvenir, en el departamento de Paysandú.

El hecho ocurrió próximo a las 16:30 horas. El hombre, que era vecino de la localidad ubicada a unos 15 kilómetros de la ciudad de Paysandú, iba en moto cuando al llegar al ingreso a Capilla Capeci, a dos kilómetros de la radial con ruta 3, se le cruzó de imprevisto el animal y no pudo evitar embestirlo.

El hombre salió despedido hacia la faja natural sur del camino, donde quedó tendido ya sin vida. A escasa distancia, se encontró un casco y el animal muerto. En tanto, la moto quedó contra el tejido perimetral de un campo de la zona en medio de la vegetación.

En el caso, trabajó personal policial de la seccional 4ª y Policía Científica.

