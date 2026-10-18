Condenaron por atentado violento al pudor y lesiones personales a un hombre que atacó a una mujer en la vía pública

Foto: Subrayado.

Un hombre de 40 años fue condenado por atentado violento al pudor y lesiones personales a dos años y dos meses de cárcel.

El agresor había sido detenido por un hecho de abuso sexual. El caso se registró cuando una mujer de 36 años, que caminaba por Marsella y Rivadavia, fue abordada por el hombre que la tomó por la espalda, la arrojó al suelo y le realizó "tocamientos indebidos", informó la Jefatura de Montevideo.

La víctima pudo defenderse y pedir ayuda, y el hombre se escapó de la escena, pero fue seguido por otro hombre que, ante el pedido de auxilio de la mujer, advirtió lo ocurrido. Logró retenerlo para que fuese detenido al arribo de la Policía.