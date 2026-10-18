Un hombre de 40 años fue condenado por atentado violento al pudor y lesiones personales a dos años y dos meses de cárcel.
Condenaron por atentado violento al pudor y lesiones personales a un hombre que atacó a una mujer en la vía pública
El hombre de 40 años fue detenido tras abordar por atrás a una mujer, arrojarla al piso y realizarle "tocamientos indebidos", informó la Jefatura de Montevideo.
El agresor había sido detenido por un hecho de abuso sexual. El caso se registró cuando una mujer de 36 años, que caminaba por Marsella y Rivadavia, fue abordada por el hombre que la tomó por la espalda, la arrojó al suelo y le realizó "tocamientos indebidos", informó la Jefatura de Montevideo.
La víctima pudo defenderse y pedir ayuda, y el hombre se escapó de la escena, pero fue seguido por otro hombre que, ante el pedido de auxilio de la mujer, advirtió lo ocurrido. Logró retenerlo para que fuese detenido al arribo de la Policía.
Seguí leyendo
Argentina emitió "Alerta Sofía" en su territorio, para colaborar con Uruguay en la búsqueda de Camila Ayelén Rodríguez Carballo
Temas de la nota
Lo más visto
MINUTOS DESPUÉS DEL HECHO
Robaron la camioneta del director de Científica en barrio Reus y la Policía la recuperó en Flor de Maroñas
SANTA LUCÍA
Un policía de Caminera baleó a su hija de 21 años y lesionó a su hijo de 15 durante una discusión familiar
AFECTACIÓN COMERCIAL
Comerciantes de Paso Molino denuncian que hormigón debajo del viaducto afecta el estacionamiento y la actividad
FUE REMOLCADA HASTA PREFECTURA
Incautaron una camioneta con matrícula argentina que circulaba sobre las dunas en Manantiales
CONSULTÓ POR FIEBRE
Dejá tu comentario