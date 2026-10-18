RECIBÍ EL NEWSLETTER
MARSELLA Y RIVADAVIA

Condenaron por atentado violento al pudor y lesiones personales a un hombre que atacó a una mujer en la vía pública

El hombre de 40 años fue detenido tras abordar por atrás a una mujer, arrojarla al piso y realizarle "tocamientos indebidos", informó la Jefatura de Montevideo.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Un hombre de 40 años fue condenado por atentado violento al pudor y lesiones personales a dos años y dos meses de cárcel.

El agresor había sido detenido por un hecho de abuso sexual. El caso se registró cuando una mujer de 36 años, que caminaba por Marsella y Rivadavia, fue abordada por el hombre que la tomó por la espalda, la arrojó al suelo y le realizó "tocamientos indebidos", informó la Jefatura de Montevideo.

La víctima pudo defenderse y pedir ayuda, y el hombre se escapó de la escena, pero fue seguido por otro hombre que, ante el pedido de auxilio de la mujer, advirtió lo ocurrido. Logró retenerlo para que fuese detenido al arribo de la Policía.

argentina emitio alerta sofia en su territorio, para colaborar con uruguay en la busqueda de camila ayelen rodriguez carballo
Seguí leyendo

Argentina emitió "Alerta Sofía" en su territorio, para colaborar con Uruguay en la búsqueda de Camila Ayelén Rodríguez Carballo

Temas de la nota

Lo más visto

Robaron la camioneta del director de Científica en barrio Reus y la Policía la recuperó en Flor de Maroñas
MINUTOS DESPUÉS DEL HECHO

Robaron la camioneta del director de Científica en barrio Reus y la Policía la recuperó en Flor de Maroñas
SANTA LUCÍA

Un policía de Caminera baleó a su hija de 21 años y lesionó a su hijo de 15 durante una discusión familiar
AFECTACIÓN COMERCIAL

Comerciantes de Paso Molino denuncian que hormigón debajo del viaducto afecta el estacionamiento y la actividad
FUE REMOLCADA HASTA PREFECTURA

Incautaron una camioneta con matrícula argentina que circulaba sobre las dunas en Manantiales
CONSULTÓ POR FIEBRE

Una bebé de ocho días está internada en el CTI Pediátrico del Hospital de Tacuarembó con meningitis

Te puede interesar

Argentina emitió Alerta Sofía en su territorio, para colaborar con Uruguay en la búsqueda de Camila Ayelén Rodríguez Carballo
ALERTA AMBER EN URUGUAY SIGUE VIGENTE

Argentina emitió "Alerta Sofía" en su territorio, para colaborar con Uruguay en la búsqueda de Camila Ayelén Rodríguez Carballo
Un hombre de 32 años fue imputado por secuestrar a otro, encontrado maniatado y con golpes
CASAVALLE

Un hombre de 32 años fue imputado por secuestrar a otro, encontrado maniatado y con golpes
Detuvieron en Entre Ríos a uno de los prófugos por el asalto al BROU de Pando en agosto video
REQUERIDO POR RAPIÑA Y HOMICIDIO

Detuvieron en Entre Ríos a uno de los prófugos por el asalto al BROU de Pando en agosto

Dejá tu comentario