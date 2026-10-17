RECIBÍ EL NEWSLETTER
FUE REMOLCADA HASTA PREFECTURA

Incautaron una camioneta con matrícula argentina que circulaba sobre las dunas en Manantiales

El vehículo, que era conducido por un joven colombiano, quedó atascado en la arena en la altura a punto de caer. La camioneta fue remolcada hasta la sede de Prefectura y la Intendencia inició un proceso administrativo.

dunas-maldonado-camioneta-argentina

La Prefectura incautó este sábado una camioneta con matrícula argentina que circulaba sobre las dunas y quedó atascada en la arena en la altura a punto de caer.

El hecho se registró próximo al mediodía en la zona entre Manantiales y La Barra, en el departamento de Maldonado. Intervinieron inspectores de tránsito de la Intendencia y personal de la Armada Nacional.

El conductor era un joven de nacionalidad colombiana, a quien se le incautaron las llaves del vehículo y a partir de ahora se inicia un procedimiento administrativo. La camioneta fue remolcada hasta la sede de Prefectura.

robaron la camioneta del director de cientifica en barrio reus y la policia la recupero en flor de maronas
Seguí leyendo

Robaron la camioneta del director de Científica en barrio Reus y la Policía la recuperó en Flor de Maroñas

El joven fue notificado de la prohibición de circular por las dudas y aguarda por las actuaciones de la comuna de Maldonado, que le aplicará las sanciones correspondientes.

Temas de la nota

Lo más visto

video
AFECTACIÓN COMERCIAL

Comerciantes de Paso Molino denuncian que hormigón debajo del viaducto afecta el estacionamiento y la actividad
MINUTOS DESPUÉS DEL HECHO

Robaron la camioneta del director de Científica en barrio Reus y la Policía la recuperó en Flor de Maroñas
SANTA LUCÍA

Un policía de Caminera baleó a su hija de 21 años y lesionó a su hijo de 15 durante una discusión familiar
ALERTA AMBER URUGUAY

Nueva Alerta Amber: buscan a Camila Ayelén Rodríguez Caraballo, adolescente de 15 años desaparecida en Paysandú
RUTAS 8 Y 101

Patrullero que iba con sirenas encendidas abriendo paso a vehículo con una emergencia chocó a auto que se le cruzó

Te puede interesar

Detuvieron en Entre Ríos a uno de los prófugos por el asalto al BROU de Pando en agosto video
REQUERIDO POR RAPIÑA Y HOMICIDIO

Detuvieron en Entre Ríos a uno de los prófugos por el asalto al BROU de Pando en agosto
CONSULTÓ POR FIEBRE

Una bebé de ocho días está internada en el CTI Pediátrico del Hospital de Tacuarembó con meningitis

La madre llevó a la recién nacida a una consulta por un cuadro de fiebre. Se le realizó una punción lumbar que descartó una infección por meningococo.

No hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar el viaje a América Latina, afirmó el cirujano del papa video
STEFANO MARGARITORA

"No hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar" el viaje a América Latina, afirmó el cirujano del papa

Dejá tu comentario