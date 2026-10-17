La Prefectura incautó este sábado una camioneta con matrícula argentina que circulaba sobre las dunas y quedó atascada en la arena en la altura a punto de caer.
Incautaron una camioneta con matrícula argentina que circulaba sobre las dunas en Manantiales
El vehículo, que era conducido por un joven colombiano, quedó atascado en la arena en la altura a punto de caer. La camioneta fue remolcada hasta la sede de Prefectura y la Intendencia inició un proceso administrativo.
El hecho se registró próximo al mediodía en la zona entre Manantiales y La Barra, en el departamento de Maldonado. Intervinieron inspectores de tránsito de la Intendencia y personal de la Armada Nacional.
El conductor era un joven de nacionalidad colombiana, a quien se le incautaron las llaves del vehículo y a partir de ahora se inicia un procedimiento administrativo. La camioneta fue remolcada hasta la sede de Prefectura.
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El joven fue notificado de la prohibición de circular por las dudas y aguarda por las actuaciones de la comuna de Maldonado, que le aplicará las sanciones correspondientes.
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