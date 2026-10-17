Incautaron una camioneta con matrícula argentina que circulaba sobre las dunas en Manantiales

La Prefectura incautó este sábado una camioneta con matrícula argentina que circulaba sobre las dunas y quedó atascada en la arena en la altura a punto de caer.

El hecho se registró próximo al mediodía en la zona entre Manantiales y La Barra, en el departamento de Maldonado. Intervinieron inspectores de tránsito de la Intendencia y personal de la Armada Nacional.

El conductor era un joven de nacionalidad colombiana, a quien se le incautaron las llaves del vehículo y a partir de ahora se inicia un procedimiento administrativo. La camioneta fue remolcada hasta la sede de Prefectura.

El joven fue notificado de la prohibición de circular por las dudas y aguarda por las actuaciones de la comuna de Maldonado, que le aplicará las sanciones correspondientes.

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