Un hombre de 31 años fue detenido tras amenazar con efectuar disparos en la puerta del Bauzá para separar una pelea

Un hombre de 31 años, sin antecedentes penales, fue detenido este jueves tras amenazar con efectuar disparos con un arma en la puerta del liceo Bauzá, en el Prado.

El sospechoso estaba en un vehículo BMW cuando dos adolescentes que asisten a ese centro de estudios se estaban peleando y al intentar separarlas sacó un revólver y amenazó con disparar. Una de las adolescentes sería pareja del hombre, de acuerdo a la información policial primaria del caso a la que accedió Subrayado.

El hombre se retiró del lugar en su vehículo y a partir de la denuncia del caso, la Policía comenzó a realizarle un seguimiento a través de las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior.

El auto fue interceptado en inmediaciones de Verdún y Camino de las Tropas, zona de La Paloma y Cerro Norte. El hombre trató de ocultarse, pero personal de Guardia Republicana lo detuvo y le incautó una réplica de un revólver calibre 22.

