RECIBÍ EL NEWSLETTER
DETENIDO EN ZONA DE CERRO NORTE

Un hombre de 31 años fue detenido tras amenazar con efectuar disparos en la puerta del Bauzá para separar una pelea

El sospechoso estaba en un vehículo BMW cuando dos adolescentes que asisten a ese centro de estudios se estaban peleando y al intentar separarlas sacó un revólver y amenazó con disparar. El arma resultó ser una réplica.

arma-replica-republicana-amenaza-bauza

Un hombre de 31 años, sin antecedentes penales, fue detenido este jueves tras amenazar con efectuar disparos con un arma en la puerta del liceo Bauzá, en el Prado.

El sospechoso estaba en un vehículo BMW cuando dos adolescentes que asisten a ese centro de estudios se estaban peleando y al intentar separarlas sacó un revólver y amenazó con disparar. Una de las adolescentes sería pareja del hombre, de acuerdo a la información policial primaria del caso a la que accedió Subrayado.

El hombre se retiró del lugar en su vehículo y a partir de la denuncia del caso, la Policía comenzó a realizarle un seguimiento a través de las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior.

Homicidio en el Cordón. Foto: Subrayado.
Seguí leyendo

Homicidio en Cordón: le dispararon a un hombre en la esquina de Cerro Largo y Piedra Alta, y hay un detenido

El auto fue interceptado en inmediaciones de Verdún y Camino de las Tropas, zona de La Paloma y Cerro Norte. El hombre trató de ocultarse, pero personal de Guardia Republicana lo detuvo y le incautó una réplica de un revólver calibre 22.

Temas de la nota

Lo más visto

Maldonado: pagó el alquiler de una vivienda y tras llegar con la mudanza descubrió que lo habían estafado
HAY UN CONDENADO

Maldonado: pagó el alquiler de una vivienda y tras llegar con la mudanza descubrió que lo habían estafado
volvió a hablar

Laurta fue enviado a prisión preventiva por el crimen del remisero: "Liberé a mi hijo de una red de trata"
TESTIMONIO

"Ella siempre vivió con temor; hace tres años haciendo denuncias y tratando de buscar una protección", dijo hermana de expareja de Laurta
HOTEL BERLÍN-GUALEGUAYCHÚ

Encargado del hotel donde se alojó Pablo Laurta dio detalles desde su ingreso hasta su detención
MALDONADO

Siete empleados de una estación de servicio detenidos por maniobras fraudulentas en su lugar de trabajo

Te puede interesar

Un hombre de 31 años fue detenido tras amenazar con efectuar disparos en la puerta del Bauzá para separar una pelea
DETENIDO EN ZONA DE CERRO NORTE

Un hombre de 31 años fue detenido tras amenazar con efectuar disparos en la puerta del Bauzá para separar una pelea
Abogado de Pablo Laurta no descarta que haya vivido un proceso de psicosis; parar la fiscal es imputable
ARGENTINA

Abogado de Pablo Laurta no descarta que haya vivido "un proceso de psicosis"; parar la fiscal es imputable
Pablo Laurta, uruguayo detenido en Argentina. video
ARGENTINA

"Lo mató con la intención de robar el auto": la hipótesis de la fiscal que investiga a Laurta sobre crimen del remisero

Dejá tu comentario