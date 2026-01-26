RECIBÍ EL NEWSLETTER
Homicidio en montevideo

Un hombre de 31 años fue asesinado a puñaladas en Tres Ombúes

En el lugar la Policía halló también a una mujer herida de arma blanca y la trasladó al Hospital del Cerro.

Foto: Subrayado. Archivo.

Foto: Subrayado. Archivo.

Un hombre de 31 años fue asesinado de varias puñaladas. Su cuerpo fue hallado pasada la una de la madrugada de este lunes en una edificación que, presuntamente, funciona como una boca de venta de drogas. Está ubicada en Alaska y Miguel Coppeti en el barrio Tres Ombúes, Montevideo.

Cuando la Policía llegó al lugar, en la escena encontró también a una mujer de 36 años con cortes en las piernas. Los efectivos la trasladaron al Hospital del Cerro, aunque fuera de peligro.

El caso fue derivado al Departamento de Homicidios, que investiga cómo se dieron los hechos, si hubo terceras personas o si se trató de un problema entre el hombre asesinado y la mujer herida, ambos con antecedentes penales.

Foto: Subrayado, archivo.
Seguí leyendo

Pelea afuera de un bar terminó con un joven de 24 años baleado en San José de Mayo

La Policía Científica trabajó este lunes de mañana en el lugar en busca de indicios que sirvan de evidencia para la investigación.

En la medianoche del domingo había ocurrido otro homicidio en Peñarol: un hombre de 27 años fue asesinado y un adolescente de 17 resultó herido de bala, informó Subrayado.

Temas de la nota

Lo más visto

Cuatro menores detenidos por agredir a otros dos en playa Bikini; incautaron piña americana y una réplica de pistola
MALDONADO

Cuatro menores detenidos por agredir a otros dos en playa Bikini; incautaron piña americana y una réplica de pistola
MONTEVIDEO

Chocó contra una columna en los accesos: una joven de 18 años murió y el conductor de 22 años está grave
MONTEVIDEO

Fugados de Inisa estaban internados por homicidios y rapiña; uno vinculado al asesinato de un bebe en Cerro Norte
EL JOVEN TIENE EL ALTA MÉDICA

Juez de Faltas le dio dos meses de plazo al ministro Carlos Negro para presentar licencia de conducir vigente
MINISTERIO DEL INTERIOR

Buscan a un joven de 18 años por el homicidio de Jonathan Cancela, asesinado por error el 25 de noviembre

Te puede interesar

Diego Sanjurjo, asesor del Ministerio del Interior.
ACTO AL MEDIODÍA

Ministerio del Interior presenta este lunes las cifras de delitos y denuncias del año 2025
Foto: Subrayado, archivo.
Ataque a tiros

Pelea afuera de un bar terminó con un joven de 24 años baleado en San José de Mayo
Embajador de China dice que Uruguay es caro y que el comercio electrónico, como Temu, puede bajar el costo de vida video
Huang Yazhong

Embajador de China dice que Uruguay es caro y que el comercio electrónico, como Temu, "puede bajar el costo de vida"

Dejá tu comentario