Un hombre de 31 años fue asesinado a puñaladas en Tres Ombúes

Un hombre de 31 años fue asesinado de varias puñaladas. Su cuerpo fue hallado pasada la una de la madrugada de este lunes en una edificación que, presuntamente, funciona como una boca de venta de drogas. Está ubicada en Alaska y Miguel Coppeti en el barrio Tres Ombúes , Montevideo.

Cuando la Policía llegó al lugar, en la escena encontró también a una mujer de 36 años con cortes en las piernas. Los efectivos la trasladaron al Hospital del Cerro , aunque fuera de peligro.

El caso fue derivado al Departamento de Homicidios, que investiga cómo se dieron los hechos, si hubo terceras personas o si se trató de un problema entre el hombre asesinado y la mujer herida, ambos con antecedentes penales.

La Policía Científica trabajó este lunes de mañana en el lugar en busca de indicios que sirvan de evidencia para la investigación.

En la medianoche del domingo había ocurrido otro homicidio en Peñarol: un hombre de 27 años fue asesinado y un adolescente de 17 resultó herido de bala, informó Subrayado.