RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS DÍA A DÍA

Ola de calor en casi todo el país: temperatura máxima alrededor de 40º, según Nubel Cisneros

La ola de calor que comenzó el domingo según Inumet, tiene temperaturas de hasta 40º de acuerdo al informe de Nubel Cisneros. Mirá el detalle día a día en el comienzo de semana.

Ola de calor: temperaturas máxima de 40º y 41º en el norte y el litoral: Foto: Paysandú (archivo).

Ola de calor: temperaturas máxima de 40º y 41º en el norte y el litoral: Foto: Paysandú (archivo).

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta cálida con nubosidad variable, observándose mayor presencia de nubes sobre la zona litoral. En la tarde seguirá el tiempo caluroso y pesado con elevadas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado.

El martes comienza la jornada templada a cálida con cielo parcialmente nublado. En la tarde seguirá el tiempo caluroso y pesado con gradual aumento de nubosidad y humedad, inestabilizándose en la noche las zonas litoral y norte.

Playa el fin de semana con elevadas sensaciones térmicas. Foto: FocoUy
Seguí leyendo

Rige desde este domingo una ola de calor que se extiende, en principio, hasta el jueves

El miércoles tendremos una mañana templada a cálida con pasaje de mucha nubosidad inestabilizándose las zonas centro y norte, lo que podría generar algunas lluvias aisladas. La tarde continuará cálida a calurosa con cielo nublado a parcialmente nublado, observándose leve descenso de temperatura hacia la noche.

Lunes 26

Zona Norte: máxima 41º y mínima 20º

Zona Sur: máxima 40º y mínima 20º

Zona Metropolitana: máxima 41º y mínima 24º

Martes 27

Zona Norte: máxima 39º y mínima 18º

Zona Sur: máxima 38º y mínima 18º

Zona Metropolitana: máxima 34º y mínima 20º

Miércoles 28

Zona Norte: máxima 38º y mínima 18º

Zona Sur: máxima 35º y mínima 18º

Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 20º

Temas de la nota

Lo más visto

Cuatro menores detenidos por agredir a otros dos en playa Bikini; incautaron piña americana y una réplica de pistola
MALDONADO

Cuatro menores detenidos por agredir a otros dos en playa Bikini; incautaron piña americana y una réplica de pistola
MONTEVIDEO

Chocó contra una columna en los accesos: una joven de 18 años murió y el conductor de 22 años está grave
MONTEVIDEO

Fugados de Inisa estaban internados por homicidios y rapiña; uno vinculado al asesinato de un bebe en Cerro Norte
EL JOVEN TIENE EL ALTA MÉDICA

Juez de Faltas le dio dos meses de plazo al ministro Carlos Negro para presentar licencia de conducir vigente
MINISTERIO DEL INTERIOR

Buscan a un joven de 18 años por el homicidio de Jonathan Cancela, asesinado por error el 25 de noviembre

Te puede interesar

Diego Sanjurjo, asesor del Ministerio del Interior.
ACTO AL MEDIODÍA

Ministerio del Interior presenta este lunes las cifras de delitos y denuncias del año 2025
Foto: Subrayado, archivo.
Ataque a tiros

Pelea afuera de un bar terminó con un joven de 24 años baleado en San José de Mayo
Embajador de China dice que Uruguay es caro y que el comercio electrónico, como Temu, puede bajar el costo de vida video
Huang Yazhong

Embajador de China dice que Uruguay es caro y que el comercio electrónico, como Temu, "puede bajar el costo de vida"

Dejá tu comentario