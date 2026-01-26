Ola de calor en casi todo el país: temperatura máxima alrededor de 40º, según Nubel Cisneros

Ola de calor: temperaturas máxima de 40º y 41º en el norte y el litoral: Foto: Paysandú (archivo).

La ola de calor que comenzó el domingo según Inumet, tiene temperaturas de hasta 40º de acuerdo al informe de Nubel Cisneros.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta cálida con nubosidad variable, observándose mayor presencia de nubes sobre la zona litoral. En la tarde seguirá el tiempo caluroso y pesado con elevadas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado.

El martes comienza la jornada templada a cálida con cielo parcialmente nublado. En la tarde seguirá el tiempo caluroso y pesado con gradual aumento de nubosidad y humedad, inestabilizándose en la noche las zonas litoral y norte.

El miércoles tendremos una mañana templada a cálida con pasaje de mucha nubosidad inestabilizándose las zonas centro y norte, lo que podría generar algunas lluvias aisladas. La tarde continuará cálida a calurosa con cielo nublado a parcialmente nublado, observándose leve descenso de temperatura hacia la noche. Lunes 26 Zona Norte: máxima 41º y mínima 20º Zona Sur: máxima 40º y mínima 20º Zona Metropolitana: máxima 41º y mínima 24º Martes 27 Zona Norte: máxima 39º y mínima 18º Zona Sur: máxima 38º y mínima 18º Zona Metropolitana: máxima 34º y mínima 20º Miércoles 28 Zona Norte: máxima 38º y mínima 18º Zona Sur: máxima 35º y mínima 18º Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 20º