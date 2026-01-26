La ola de calor que comenzó el domingo según Inumet, tiene temperaturas de hasta 40º de acuerdo al informe de Nubel Cisneros.
Ola de calor en casi todo el país: temperatura máxima alrededor de 40º, según Nubel Cisneros
La ola de calor que comenzó el domingo según Inumet, tiene temperaturas de hasta 40º de acuerdo al informe de Nubel Cisneros. Mirá el detalle día a día en el comienzo de semana.
De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta cálida con nubosidad variable, observándose mayor presencia de nubes sobre la zona litoral. En la tarde seguirá el tiempo caluroso y pesado con elevadas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado.
El martes comienza la jornada templada a cálida con cielo parcialmente nublado. En la tarde seguirá el tiempo caluroso y pesado con gradual aumento de nubosidad y humedad, inestabilizándose en la noche las zonas litoral y norte.
Rige desde este domingo una ola de calor que se extiende, en principio, hasta el jueves
El miércoles tendremos una mañana templada a cálida con pasaje de mucha nubosidad inestabilizándose las zonas centro y norte, lo que podría generar algunas lluvias aisladas. La tarde continuará cálida a calurosa con cielo nublado a parcialmente nublado, observándose leve descenso de temperatura hacia la noche.
Lunes 26
Zona Norte: máxima 41º y mínima 20º
Zona Sur: máxima 40º y mínima 20º
Zona Metropolitana: máxima 41º y mínima 24º
Martes 27
Zona Norte: máxima 39º y mínima 18º
Zona Sur: máxima 38º y mínima 18º
Zona Metropolitana: máxima 34º y mínima 20º
Miércoles 28
Zona Norte: máxima 38º y mínima 18º
Zona Sur: máxima 35º y mínima 18º
Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 20º
Dejá tu comentario