Madre del motociclista embestido por Negro: "El ministro le pidió disculpas por el choque y se puso verbalmente a las órdenes"

Andrea Amaya, la madre del joven que sufrió lesiones en el siniestro de tránsito protagonizado por el ministro del Interior Carlos Negro , dijo a Subrayado que el jerarca "le pidió disculpas por el choque y se puso verbalmente a las órdenes conmigo y no mucho más porque se terminaba la hora de visita".

"Desde el ministerio se han puesto a las órdenes verbalmente y nada más", comentó tras ser consultado sobre si la cartera si se habían comunicado.

"Estuvieron 53 minutos esperando que llegara la ambulancia (...) mamá me duele la pierna, mamá no veo, mamá no puedo respirar, me duele el pecho (...) él estuvo tres horas en la ambulancia para ingresar a la emergencia; lo ingresan a la emergencia y ahí no lo veo más hasta que salen a decirme que va a block quirúrgico porque tiene una fractura de cadera", contó.

Andrea comentó que su hijo sufrió una luxo fractura de pelvis y de cadera, una fractura de fémur, un esguince de rodilla con rotura de ligamentos y líquido en la rodilla, un corte superficial y un derrame en el ojo.

"El momento del alta fue caótico. Ya de alta, a las cinco de la tarde como le empiezan a bajar la sedación, le refiere al médico que le duele la rodilla y le hacen otra placa que sale que tiene los ligamentos rotos, la rodilla con líquido. Hasta el día de hoy no están tratadas las lesiones que sufrió", relató Andrea.

Y agregó: "Ayer tuve que llamar a la emergencia móvil para que le pasaran un analgésico intravenoso para que me den una receta para comprar analgésicos".

Según Andrea, el joven debe estar acompañado 24 horas y no puede moverse de la cama. "Tiene que estar con quietud absoluta para ver si las fracturas que tiene suelden", agregó.

La madre dijo sentirse enojada, angustiada y estresada.

HISTORIA ATROPELLADO 2

El siniestro

El ministro del Interior chocó al motociclista cuando conducía su vehículo particular el pasado jueves en la intersección de León Pérez esquina Capitán Basilio Araujo, en el Cerrito de la Victoria.

Negro tenía la libreta de conducir vencida. El motociclista fue asistido en el lugar y trasladado a un centro asistencial. De acuerdo al Ministerio del Interior, sufrió luxación de rodilla y cadera, y está fuera de peligro.

En ese punto hay un cartel de Pare en la calle Basilio Araujo, por la que circulaba el ministro. Según supo Subrayado, Negro aminoró la marcha al llegar a la esquina pero continuó y por León Pérez circulaba la moto a alta velocidad.

Tras el control de documentación y constatar que la libreta estaba vencida, Negro recibió una multa.

La Fiscalía a cargo del caso es de Flagrancia, de 14º Turno, a cargo de Viviana Maqueira, quien dispuso diligencias.