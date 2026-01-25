Una joven de 18 años murió en un siniestro que ocurrió sobre las 6:30 de la mañana de este domingo. El conductor del vehículo en el que la joven iba como acompañante, está grave. Tiene 22 años y fue trasladado.
Auto chocó contra una columna en los accesos: una joven de 18 años murió y el conductor de 22 años está grave
El siniestro fatal ocurrió sobre las 6:30 de la mañana de este domingo, en el kilómetro 3.500 de los accesos.
El hecho ocurrió en los accesos, sobre el kilómetro 3,500, cuando el auto en el que circulaban estos dos jóvenes y dos más chocó contra una columna.
Una joven de 19 años que iba en el asiento trasero está en estado moderado y un cuarto, de 22 años, resultó ileso. De acuerdo a información primaria, en un principio este joven se fue de la escena porque se asustó y volvió acompañado por sus padres.
La ruta está con una sola calzada.
En desarrollo.
