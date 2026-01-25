Auto chocó contra una columna en los accesos: una joven de 18 años murió y el conductor de 22 años está grave

Una joven de 18 años murió en un siniestro que ocurrió sobre las 6:30 de la mañana de este domingo. El conductor del vehículo en el que la joven iba como acompañante, está grave. Tiene 22 años y fue trasladado.

El hecho ocurrió en los accesos, sobre el kilómetro 3,500, cuando el auto en el que circulaban estos dos jóvenes y dos más chocó contra una columna.

Una joven de 19 años que iba en el asiento trasero está en estado moderado y un cuarto, de 22 años, resultó ileso. De acuerdo a información primaria, en un principio este joven se fue de la escena porque se asustó y volvió acompañado por sus padres.

La ruta está con una sola calzada. En desarrollo.

