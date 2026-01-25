RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Auto chocó contra una columna en los accesos: una joven de 18 años murió y el conductor de 22 años está grave

El siniestro fatal ocurrió sobre las 6:30 de la mañana de este domingo, en el kilómetro 3.500 de los accesos.

auto-choque-accesos-caminera

Una joven de 18 años murió en un siniestro que ocurrió sobre las 6:30 de la mañana de este domingo. El conductor del vehículo en el que la joven iba como acompañante, está grave. Tiene 22 años y fue trasladado.

El hecho ocurrió en los accesos, sobre el kilómetro 3,500, cuando el auto en el que circulaban estos dos jóvenes y dos más chocó contra una columna.

Una joven de 19 años que iba en el asiento trasero está en estado moderado y un cuarto, de 22 años, resultó ileso. De acuerdo a información primaria, en un principio este joven se fue de la escena porque se asustó y volvió acompañado por sus padres.

tres personas fueron heridas de arma de fuego este sabado en distintos barios de montevideo
Seguí leyendo

Tres personas fueron heridas de arma de fuego este sábado en distintos barios de Montevideo

La ruta está con una sola calzada.

En desarrollo.

Temas de la nota

Lo más visto

Ministro Carlos Negro intimado por juez de Faltas a renovar y presentar licencia de conducir vigente. Foto: FocoUy
EL JOVEN TIENE EL ALTA MÉDICA

Juez de Faltas le dio dos meses de plazo al ministro Carlos Negro para presentar licencia de conducir vigente
LA PEDRERA, ROCHA

Denuncian la violación y abuso de tres menores en el balneario La Pedrera
MONTEVIDEO

Auto chocó contra una columna en los accesos: una joven de 18 años murió y el conductor de 22 años está grave
1987 - 24 de enero - 2026

Jugador leyenda de Uruguay y máximo goleador de la Celeste; Luis Suárez cumple 39 años este sábado
ECONOMÍA

Tras caída del dólar a precio más bajo desde 2020, el BCU anunció medidas y hoy subió casi 2%

Te puede interesar

Imagen de archivo. 
POLICIALES

Se fugaron tres adolescentes de un centro de Inisa en la noche de este sábado en Montevideo
Tres personas fueron heridas de arma de fuego este sábado en distintos barios de Montevideo video
POLICIALES

Tres personas fueron heridas de arma de fuego este sábado en distintos barios de Montevideo
Declararon dos adolescentes y joven de 18 años investigados por denuncia de violación y abuso sexual en La Pedrera
ROCHA

Declararon dos adolescentes y joven de 18 años investigados por denuncia de violación y abuso sexual en La Pedrera

Dejá tu comentario