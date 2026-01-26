Mataron de varios disparos a un hombre de 27 años en el barrio Peñarol y un adolescente fue herido

Un hombre de 27 años fue asesinado cerca de la medianoche del domingo, y un adolescente de 17 recibió un disparo en el glúteo derecho en una balacera que investiga el Departamento de Homicidios para determinar cómo ocurrieron los hechos.

La Policía llegó a la intersección de Máximo Santos e Instrucciones, el el barrio Peñarol , por una alerta del sistema de detección de disparos.

En el lugar había siete cartuchos, una bala y tres casquillos calibre 9 mm, así como el cargador de una pistola. A unos 200 metros, en Máximo Santos y Gambeta, había tres casquillos más.

Mientras tanto, habían ingresado en la emergencia de una mutualista cercana dos heridos de bala. El de 27 años, fallecido, tenía seis heridas de bala.

Policía Científica trabajó en las escenas donde quedaron indicios y ubicó manchas de sangre, un gorro de visera y un calzado. Todo será periciado para obtener evidencia, junto a los casquillos que se encontraron.

El hombre asesinado tenía tres antecedentes penales y era parte de los Delfino, conocida banda criminal del barrio Peñarol, donde ocurrió la balacera.

El 30 de setiembre pasado otro de los Delfino, de 45 años, también fue asesinado a cinco cuadras del lugar donde ocurrió el homicidio en la noche de este domingo.