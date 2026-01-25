Cuatro menores detenidos por agredir a otros dos en playa Bikini; incautaron piña americana y una réplica de pistola

Hay cuatro menores detenidos por agresión a dos adolescentes en playa Bikini, en la zona de Manantiales, Maldonado.

Efectivos de Prefectura de Maldonado trabaja en el caso, que ocurrió en la tardecita de este domingo y culminó con cuatro adolescentes detenidos.

Hubo incautación de una piña americana, la réplica de una pistola y varios celulares

Los dos adolescentes agredidos debieron ser atendidos por emergencias móviles en el lugar, resultando sin gravedad. Embed Hay varios detenidos por agresión a dos adolescentes en playa Bikini, en la zona de Manantiales. Hubo incautación de una piña americana, la réplica de una pistola y varios celulares. @MartinCorujook pic.twitter.com/qNyBOoPtg8 — Subrayado (@Subrayado) January 25, 2026

Temas de la nota detenidos

adolescentes

Manantiales