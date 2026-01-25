Cuatro menores detenidos por agredir a otros dos en playa Bikini; incautaron piña americana y una réplica de pistola

Hay cuatro menores detenidos por agresión a dos adolescentes en playa Bikini, en la zona de Manantiales, Maldonado.
Los hechos ocurrieron en la tarde de este domingo, en Manantiales, Maldonado. Prefectura trabaja en la zona.
Efectivos de Prefectura de Maldonado trabaja en el caso, que ocurrió en la tardecita de este domingo y culminó con cuatro adolescentes detenidos.
Hubo incautación de una piña americana, la réplica de una pistola y varios celulares
Los dos adolescentes agredidos debieron ser atendidos por emergencias móviles en el lugar, resultando sin gravedad.
