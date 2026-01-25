RECIBÍ EL NEWSLETTER
MALDONADO

Cuatro menores detenidos por agredir a otros dos en playa Bikini; incautaron piña americana y una réplica de pistola

Los hechos ocurrieron en la tarde de este domingo, en Manantiales, Maldonado. Prefectura trabaja en la zona.

menores-detenidos-en-manantiales

Efectivos de Prefectura de Maldonado trabaja en el caso, que ocurrió en la tardecita de este domingo y culminó con cuatro adolescentes detenidos.

Hubo incautación de una piña americana, la réplica de una pistola y varios celulares

Foto: Subrayado. Imagen aérea del lugar del homicidio en Barrio Norte, Paysandú.
Hay tres detenidos por el homicidio de un adolescente tras una pintada en un cumpleaños en Paysandú

Los dos adolescentes agredidos debieron ser atendidos por emergencias móviles en el lugar, resultando sin gravedad.

MALDONADO

