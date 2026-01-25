RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Fugados de Inisa estaban internados por homicidios y rapiña; uno vinculado al asesinato de un bebe en Cerro Norte

La fuga ocurrió sobre las 20:00 horas del sábado. Los jóvenes se escaparon durante un incidente en el que un funcionario resultó lesionado.

cerro-norte-ataque-a-balazos-bebe-muerto.jpg

Dos de los jóvenes fugados del Inisa este sábado cumplían medidas socioeducativas por homicidios y el tercero por rapiña.

Los internos fugados son un adolescente de 17 años y dos jóvenes de 18. Uno está vinculado al crimen del bebé de un año en Cerro Norte.

La fuga ocurrió en la noche de este sábado, sobre las 20:00 horas. Estaban en el Espacio de Tratamiento Transitorio Integral (ETTI) en Bulevar Artigas y Cufré.

Foto: Mª. Eugenia Scognamgilio. Moto hallada cerca de Progreso.
Se entregó joven de 25 años que era buscado por homicidio en una rapiña en ruta 102

El Directorio del Inisa informó en un comunicado que "el hecho ocurrió mientras funcionarios del Instituto intervenían ante una agresión de alto riesgo contra uno de los adolescentes, priorizando de forma inmediata la protección de su vida e integridad física. En ese contexto, éstos adolescentes se valieron de la situación para darse a la fuga".

El Inisa coordina acciones con el Ministerio del Interior y dio aviso "a las autoridades competentes", como parte del protocolo para estos casos.

El caso del crimen del bebé en Cerro Norte ocurrió el 12 de octubre de 2024, donde su madre fue herida de gravedad en el marco de enfrentamientos entre las bandas "Los Colorados" y "Los Suárez".

Temas de la nota

