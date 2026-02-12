Meteorología extendió la advertencia amarilla, que rige para localidades de tres departamentos

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó la advertencia amarilla para tres departamentos, por tormentas puntualmente fuertes.
Los departamentos de Artigas, Rivera y Salto tienen varias localidades bajo advertencia. Allí puede registrarse actividad eléctrica, caída de granizo, lluvias abundantes.
"Frente semi-estacionario afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes", señala el comunicado de Inumet. La próxima actualización es a las 16:15.
Localidades bajo advertencia:
Artigas: Todo el departamento.
Rivera: Lagos del Norte, Masoller, Paso Ataques y Tranqueras.
Salto: Arapey, Belén, Biassini, Cayetano, Constitución, Fernández, Lluveras, Migliaro, Rincón de Valentín, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey.
