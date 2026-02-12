Perros pitbull mataron a otro en El Pinar; vecinos dicen que están entrenados para atacar y reclaman acciones

Dos perros pitbull atacaron y mataron a otro animal en El Pinar , departamento de Canelones. Invadieron la vivienda de una vecina, y cuando el perro dueño de casa les hizo frente, lo mataron.

El incidente que fue denunciado en la Seccional del la zona y en Fiscalía, no tuvo ninguna resolución y los vecinos reclaman por acciones, ya que denuncian que los pitbulls siguen viviendo en el mismo lugar.

Temen por un nuevo ataque, dijo Patricia Rodríguez, la dueña de Rocky, perro de 10 años que fue atacado.

Seguí leyendo Clave Policial: Malvín Norte, un barrio peligroso en el que la Policía planea acciones por crecimiento de violencia

"Me llamó mi hijo desesperado que habían matado a Rocky, que habían entrado los dos perros de la vecina (...) hicieron un pozo bastante profundo, cuando ya pasaron la cabeza no pudo evitar que entraran", contó.

Y añadió: "Él siempre vivió para defendernos. Están ahí los perros, se sienten como con bozal, se sienten pelear entre ellos. No solo que lo mataron, después se quedaron mordiéndolo, terrible".

Varios vecinos que hablaron con Subrayado y señalaron que el comentario que hay en el barrio es que los dos perros pitbulls están entrenados para atacar.

Patricia señaló que quiere que se haga pública la situación porque es peligroso y quiere que no le suceda a nadie más.

"Nosotros queremos que los saquen, no queremos estar con miedo todo el tiempo de que los perros están ahí", puntualizó.

Una de las vecinas dijo que hasta el momento no han recibido respuestas concretas. "La dueña los lleva y los trae, es una mujer sola que vive con ellos. Nosotros no queremos este tipo de perros en el barrio", manifestó.

Otra de las vecinos sostuvo que la dueña de los animales se va y los deja al libre albedrío. "Yo de mi casa tengo que salir con una manguera para poder aplacar a los perros, que pueda salir yo de mi casa y mis perritos a hacer sus necesidades, tengo que estar continuamente así. Estamos preocupados porque yo de mi casa no puedo salir porque soy huesito en cualquier momento", relató.