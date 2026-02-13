RECIBÍ EL NEWSLETTER
Centro

Dos taxistas chocaron en 18 de Julio: uno de ellos cruzó con luz roja del semáforo

El accidente de tránsito ocurrió en la mañana de este viernes en 18 de Julio esquina Convención.

Accidente entre taxis en 18 de Julio.

Dos taxistas chocaron en la mañana de este viernes en el Centro de Montevideo y resultaron lesionados leves. Fue en la avenida 18 de Julio esquina Convención, una esquina con semáforos.

Según supo Subrayado, uno de ellos circulaba habilitado por la luz verde por 18 de Julio cuando su colega cruzó con luz roja, desde Convención.

Uno de los vehículos quedó sobre la avenida, mientras que otro se dirigió hacia la esquina y derribó un semáforo. Ambos conductores resultaron heridos leves y no hubo otras personas involucradas.

Ninguno de los taxistas circulaba con pasajeros.

Tras el choque, los semáforos de las cuatro esquinas se apagaron. En el lugar hay media calzada para circular y el tránsito puede volverse más lento en el lugar. Trabajan efectivos de la Seccional 2ª.

