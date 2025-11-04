RECIBÍ EL NEWSLETTER
HOMICIDIO

Un hombre de 30 años fue asesinado de una puñalada en Salto tras una discusión con otro, que fue detenido

El hecho ocurrió en la medianoche del lunes, en el barrio Don Atilio. La Policía trabajó en la escena y dio con el autor.

homicidio-apuñalado-salto

Mataron de una puñalada a un hombre de 30 años en Salto. El hecho ocurrió a medianoche del lunes, en el barrio Don Atilio, en el cruce de las calles Diagonal 14 y Rincón.

La víctima recibió una puñalada en el cuello con un cuchillo, tras una discusión con una persona con la que ya mantenía problemas.

La Policía acordonó la zona del homicidio, para poder trabajar, debido a que allegados a la víctima estaban en el lugar.

cuatro jovenes imputados por el homicidio de un hombre de 30 anos ocurrido el domingo en salto
Seguí leyendo

Cuatro jóvenes imputados por el homicidio de un hombre de 30 años ocurrido el domingo en Salto

El autor tiene antecedentes penales y fue detenido tras un operativo policial.

Temas de la nota

Lo más visto

video
SINIESTRO EN MALDONADO

Padre de joven muerto en choque frontal en Los Arrayanes aseguró que el auto de su hijo iba bien y a 63 km/h
CON UNA BASE DE USD 680.000

Subastarán a favor de la Junta de Drogas la mansión de Punta del Este que era del narco González Valencia
MONTEVIDEO

Mataron a un adolescente de 15 años en Reducto: le dieron tres disparos el domingo y murió este lunes
PECULADO

Imputaron a funcionario de Junta de Lavalleja tras denuncia de faltante de dinero de la caja fuerte
INVESTIGACIÓN EN CURSO

"Betito" Suárez fue detenido este lunes en el marco de operativos en el Cerro de Montevideo

Te puede interesar

Betito Suárez fue detenido este lunes en el marco de operativos en el Cerro de Montevideo
INVESTIGACIÓN EN CURSO

"Betito" Suárez fue detenido este lunes en el marco de operativos en el Cerro de Montevideo
Balacera en Tres Cruces: jóvenes de 24 y 25 años heridos por otros dos que bajaron de un auto, dispararon y fugaron en moto
MONTEVIDEO

Balacera en Tres Cruces: jóvenes de 24 y 25 años heridos por otros dos que bajaron de un auto, dispararon y fugaron en moto
Se incendió un ómnibus en el km 13 de la ruta 5, en Montevideo video
VIDEO

Se incendió un ómnibus en el km 13 de la ruta 5, en Montevideo

Dejá tu comentario