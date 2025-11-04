Mataron de una puñalada a un hombre de 30 años en Salto. El hecho ocurrió a medianoche del lunes, en el barrio Don Atilio, en el cruce de las calles Diagonal 14 y Rincón.
Un hombre de 30 años fue asesinado de una puñalada en Salto tras una discusión con otro, que fue detenido
El hecho ocurrió en la medianoche del lunes, en el barrio Don Atilio. La Policía trabajó en la escena y dio con el autor.
La víctima recibió una puñalada en el cuello con un cuchillo, tras una discusión con una persona con la que ya mantenía problemas.
La Policía acordonó la zona del homicidio, para poder trabajar, debido a que allegados a la víctima estaban en el lugar.
El autor tiene antecedentes penales y fue detenido tras un operativo policial.
