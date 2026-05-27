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EN SALTO

Niño de dos años herido en la cara con una chumbera; la Policía investiga qué pasó

Un niño de dos años fue herido en la cara con proyectiles de una chumbera. Ocurrió en su casa cuando un adulto manipulaba la chumbera.

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Un niño de dos años fue herido en la cara con proyectiles de una chumbera. Ocurrió en Salto y el pequeño fue llevado a la emergencia pediátrica del Hospital de Salto, donde se le diagnosticó “lesión en el rostro con orificio de entrada sin salida”, informa el corresponsal de Subrayado Hugo Lemos.

Se realizaron más estudios médicos para determinar el grado de la lesión y cómo proseguir.

De acuerdo a la información policial primaria, a la que accedió Subrayado, el padre del niño dijo que manipulaba la chumbera cuando se disparó por accidente.

Foto: Subrayado. Rivera.
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El niño permanece internado bajo observación, fuera de peligro.

Tras la declaración del padre, la Policía de Salto trabaja en el caso para determinar cómo ocurrieron los hechos y las eventuales responsabilidades.

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